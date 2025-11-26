No hay detenidos
Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en Sevilla
Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este miércoles en torno a las 18.30 horas
Ramón Morales
Sevilla
Una pelea a navajazos ha acabado con varios heridos este miércoles por la tarde en el entorno de la Plaza de la Gavidia de Sevilla, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112.
Los primeros avisos tuvieron lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando varios viandantes alertaron de una agresión con arma blanca de una persona a otras dos en plena calle, resultando heridas las dos, una de ellas con una aparatosa herida en el cuello.
Tras la agresión, el autor de las puñaladas huyó a pie del lugar. Fueron movilizados tras el suceso efectivos de la Policía Local de Sevilla, Policía Nacional y sanitarios del 061. Por el momento no hay detenidos ni actuaciones tras el suceso.
- Instalada la primera parada inteligente del Buscyl para facilitar el transporte público en Aliste
- Siete heridos por colisión de turismo y una furgoneta al intentar esquivar un animal en la carretera provincial de Pobladura del Valle
- La policía interroga en un asilo al sospechoso de matar a Mari Trini y su bebé en 1987
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera declara como testigo tras un aplazamiento y una incomparecencia
- Ni en Vigo ni en Madrid, los detalles de las luces de Navidad que diferencian a Zamora
- Guarido, el alcalde que menos cobra de España: 'La gente es muy sensible a esas cuestiones
- Un zamorano se queda sin cien mil euros en la estafa de las criptomonedas
- Fermoselle inaugura la residencia de descanso para la Guardia Civil