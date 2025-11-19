Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', queda absuelto de la presunta agresión sexual a una menor

La Audiencia de Las Palmas considera que la declaración de la víctima es "firme y persistente", pero no ve demostrado que las relaciones sexuales no fuesen consentidas

Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', queda absuelto de la presunta agresión sexual a una menor.

/ La Provincia

Benyara Machinea

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al exconcursante de La isla de las tentacionesSuso Olivares, de la presunta agresión sexual a una menor, de 17 años de edad, en una discoteca del sur de Gran Canaria en abril de 2018. La sentencia absuelve de igual forma a su amigo que, según la Fiscalía, también habría abordado a la joven en el baño del establecimiento.

La resolución judicial, notificada este miércoles, da credibilidad a la declaración de la víctima, la cual señala que es "firme y persistente". Sin embargo, el tribunal no ve que con la prueba practicada en el juicio haya quedado acreditado que las relaciones sexuales no fuesen consentidas, ni que las mismas fuesen consecuencia del uso de la fuerza o la intimidación.

El fallo es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

