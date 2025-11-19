Investigación
Detienen en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá
El hombre compró entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo incluido en la lista de los diez más buscados por Canadá y reclamado por las autoridades canadienses por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal, por los que se enfrenta a una pena de 14 años de prisión.
Según fuentes policiales, el ahora detenido compró, entre enero de 2017 y septiembre de 2020, listas de datos de miembros y clientes de una empresa de servicios financieros y llevó a cabo varios esquemas de fraude, causando un perjuicio cercano a dos millones de dólares canadienses.
La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, podría encontrarse en España.
Gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, la Policía Nacional pudo centrar la búsqueda en la zona donde residía el investigado y el pasado 6 de noviembre, tras varias comprobaciones, fue arrestado cuando se encontraba en un bar de Castellón.
- Un accidente de tráfico deja un fallecido y dos heridos
- Roban en naves municipales de este pueblo de Zamora y se llevan dos vehículos y herramientas
- Mario Geras: 'Para mi, la genética es lo principal en la cría de galgos
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Nueva tala masiva de árboles en un paraje de alto valor ecológico de Zamora y 'sin informes previos
- Mañueco pone en valor la inversión en la estación de autobuses de Benavente, ya en servicio para '100.000 viajeros al año
- Un accidente por colisión por alcance en el desvío de Villanueva a Castropepe