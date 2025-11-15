En Alpedrete
Hallan a una pareja muerta con signos de violencia en Madrid
Según han informado los servicios de Emergencias, se han encontrado los cuerpos en el interior de un chalet
EP
Madrid
Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en el municipio de Alpedrete.
Según han informado los servicios de Emergencias, se han encontrado los cuerpos en un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.
La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.
