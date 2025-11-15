Investigación
Detenidos dos jóvenes por agredir sexualmente a una mujer en Paterna (Valencia)
La víctima habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas para hacer sus necesidades y fue entonces cuando la forzaron
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Paterna (Valencia) a dos jóvenes de 21 y 28 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer, según ha informado la Jefatura en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el pasado día 4 sobre las 20.00 horas cuando los agentes fueron comisionados a una calle de Paterna, donde al parecer una mujer habría sido agredida sexualmente. Inmediatamente varias patrullas de Policia Nacional y Policía Local se trasladaron al lugar.
Una vez en el lugar, los agentes encontraron a una mujer tendida en un banco, sollozando, la cual les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones unos momentos antes. Ante tales hechos, los agentes solicitaron la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario, activándose el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.
Al parecer, habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas próxima para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar tras ella. Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza mientras el otro la agredía sexualmente con penetración, saliendo ambos varones huyendo tras la agresión.
Ante los hechos ocurridos, se dio conocimiento a la UFAM de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna, quien se hizo cargo de las investigaciones, pudiendo identificar y detener rápidamente a los dos presuntos agresores sexuales. Finamente los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de ambos, según las mismas fuentes.
