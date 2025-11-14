Los vídeos con los que los narcos andaluces vacilan en TikTok: "¿Quién manda en el mar?"

Los narcos ganan terreno en Andalucía y, a diferencia de los traficantes gallegos, no se esconden. Presumen. También en redes sociales, especialmente en TikTok, ante el asombro de los investigadores policiales. Decenas de vídeos recogen sus hazañas. Este reportaje muestra algunos de ellos.

Varios narcovídeos hacen incluso una selección de los mejores momentos de los traficantes, descargando droga cerca de la playa y huyendo de las lanchas de la Guardia Civil y el helicóptero de la Agencia Tributaria. Y les ponen música. A veces, también relacionada con el narcotráfico.

"Tengo tanto cash..."

En el caso del primer vídeo de TikTok que acompaña este reportaje, suena la canción "Ha$h de Morocco", lanzada por el rapero Fernando Costa a finales del mes de mayo: "Están preparados pa' la misión, visten de negro pa' la ocasión... Se juegan la tumba o la prisión... Abro la cuenta del banco y ya tengo ready el melón... Hash de Morocco y la ropa de Milano, tengo tanto cash que ahora to' son mis hermanos", se escucha de fondo mientras las imágenes muestran persecuciones reales de narcos en el Estrecho, en playas gaditanas, incluso alguna broma que hacen a los guardias civiles.

En la galería de grandes éxitos del narco en TikTok aparecen también imágenes de burros cargados con fardos de hachís en territorio marroquí. Los narcos andaluces y sus seguidores están tan subidos que se permiten titular así uno de sus vídeos de grandes éxitos: "¿quién manda en el mar?".

Lucía Feijoo Viera

Norte y Sur

"Los narcos gallegos son más discretos. Los del sur no tienen problema en hacer ostentación", afirman fuentes de la lucha antidroga. Y añaden otro factor diferente entre los narcos del norte y los del sur de España. "En Galicia no hay un problema importante ni grave de pobreza; en algunas zonas del Campo de Gibraltar, sí".

Eso explica que los vídeos de los narcos andaluces mostrando sus hazañas o lo que consideran un día de trabajo (pilotando narcolanchas, descargando droga, llevando garrafas de gasolina a los que están en alta mar esperando la descarga de la droga...) tengan múltiples comentarios en TikTok.

Algunos aplauden lo que hacen, otros lo justifican: "hay que vivir", o señalan que ahí sí que "hay trabajo". Otros aprovechan para ofrecer cocaína y hachís a buen precio en esa misma red social. En los últimos tiempos, además, los clanes del río Guadalquivir se han pasado al tráfico de cocaína, mucho más lucrativo que el de hachís. Han bajado los precios de la droga, aumentado el trasiego y la ostentación de armas y también la violencia.

Lucía Feijoo Viera

Los narcovídeos en redes sociales tienen títulos y hashtags que dejan pocas dudas: "En la goma" (la narcolancha), "Gofast"(como llaman al transporte rápido de la droga), "Vida loca", "Lanchas rápidas"...Otros son más descriptivos y señalan el lugar desde el que se graban: Almerimar, Coria del Río, Estrecho, Cala del Carnaje-Cabo de Gata...