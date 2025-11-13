El el municipio de Las Gabias
Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada
Otro menor ha resultado herido en el incendio registrado en una vivienda de Las Gabias
EFE
Granada
Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de Las Gabias (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José del núcleo de Gabia La Grande pasadas las 17:15 horas de este jueves.
Varios testigos han alertado de que había llamas en la planta baja de una casa y de que un adulto estaba atrapado en la planta superior junto a dos menores.
En el lugar han intervenido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Se buscan “inversores de todo el mundo” para revitalizar un poblado deshabitado de Zamora
- El poblado de Salto de Castro: de epicentro del ciclismo zamorano a futura joya turística en apenas 80 años
- Monte la Reina: nuevo motor del tejido industrial en Zamora cuando esté a pleno rendimiento, ¿cómo y por qué?
- Sanidad anuncia la construcción de un nuevo centro de salud Virgen de la Concha en Zamora
- Zamora se convierte durante tres días en epicentro nacional en tecnología e innovación en defensa y seguridad
- Guarido sobre la querella por prevaricación por las basuras: 'Un acto de venganza, propio de las películas de Torrente
- Zamora, escenario de 'Lux' para preparar la viral junta de vecinos de 'La Revuelta' junto a Rosalía
- La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio 'en los próximos días