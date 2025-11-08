SUCESO
La Policía investiga en Madrid la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico
El SUMMA 112 confirma el deceso mientras que la Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso
Gloria Barrios
Un hombre ha fallecido este sábado enla lcoalidad madrileña de Parla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Los equipos del SUMMA 112 confirmaron la muerte en el lugar, en la calle Purísima Concepción, sin que se haya precisado por el momento más información sobre la identidad de la víctima. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En el operativo intervino también la Policía Local de Parla.
A la espera de la evolución de lo sucedido, no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el origen del traumatismo. Fuentes policiales consultadas señalan que se trabaja con todas las hipótesis y que se han recabado indicios en la zona para su análisis.
- Lo que opinan los zamoranos sobre el 'regalito' a Abel Caballero el día del encendido de luces de Navidad en Vigo: protesta por el AVE
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Un empresario zamorano reconoce que fue Villanueva quien le sugirió recurrir a socios locales para desarrollar sus proyectos
- Los trabajadores del Parador de Zamora se movilizan
- El riego de la gripe aviar impacta en Zamora: los 33 pueblos a los que afecta el confinamiento de aves de corral
- El original regalo del sacerdote zamorano Héctor Galán Calvo al papa León XIV
- En libertad sin fianza, el autor del tiroteo en el bar Marta de Zamora: ¿por qué?