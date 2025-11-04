Investigación
Cuatro detenidos por disparar y atropellar a un camionero en Almería
Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre, cuando los arrestados asaltaron un vehículo ocupado por dos conductores durante una parada de descanso
EFE
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por una tentativa de homicidio tras el violento asalto a un camionero en la Ciudad del Transporte de La Mojonera (Almería), en el marco de la operación 'Marmolista', ha informado este martes la Comandancia de Almería.
Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre, cuando los arrestados asaltaron un camión ocupado por dos conductores durante una parada de descanso. Uno de ellos logró huir, pero el otro fue golpeado, atropellado hasta en tres ocasiones y alcanzado por disparos de arma de fuego, resultando herido de gravedad.
Según las investigaciones, los autores formaban parte de un clan familiar dedicado a robos violentos en la zona. Durante los registros, los agentes intervinieron dos pistolas, una escopeta robada en El Ejido en 2022, munición, armas blancas y objetos contundentes empleados en la agresión.
Sobre uno de los detenidos pesaba una orden de búsqueda e ingreso en prisión. Además, en los domicilios se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica, por lo que también se les imputa un delito de defraudación de fluido eléctrico.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería. Los detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Almería.
