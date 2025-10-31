Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal de Andalucía se cobra su primera víctima: fallece el vecino de Gibraleón golpeado por un toldo

El pasado miércoles un vecino, de 53 años, de este municipio de Huelva recibió un fuerte impacto en la cabeza tras la caída de una toldo al paso de un tornado

Antonio Muñoz

Un hombre de unos 53 años ha fallecido en Gibraleón (Huelva) tras resultar herido grave al caerle encima la estructura de un toldoSe trata de la primera víctima mortal que deja el temporal tras las fuertes lluvias registradas este pasado miércoles en gran parte de la región, especialmente en las provincias de Huelva y Sevilla.

Los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles en la calle Juan XXIII de Gibraleón, debido al tornado que afectó al municipio onubense y causó grandes destrozos. Diego Bautista, vecino de la localidad, tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia tras sufrir un fuerte traumatismo craneoencefálico y fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

A pesar de los esfuerzos médicos, el hombre ha fallecido en la noche de este jueves, según ha informado el Ayuntamiento de Gibraleón. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro vecino y vamos a seguir trabajando para ayudar a los afectados”, han señalado desde el Consistorio.

El Ayuntamiento ha querido trasladar su pésame a los familiares y allegados del fallecido. “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos en este momento de gran dolor y pérdida. Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Diego en este momento difícil”, añade el comunicado municipal.

Luto en el municipio

Como muestra de respeto, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta durante los días 1 y 2 de noviembre en señal de luto.

Fuentes municipales han indicado que durante la mañana de este viernes se le practica la autopsia, tras la cual el cuerpo será trasladado al tanatorio municipal.

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a las provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevará el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.

