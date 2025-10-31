Investigación
Embisten y tirotean en Madrid a un coche desde otros vehículos para secuestrar al conductor
Varios sospechosos sacaron a la fuerza a un hombre del vehículo atacado antes de huir a toda velocidad
R.S.
Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.
Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.
Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.
- Localizan a un camionero fallecido en la A-52 en Sanabria
- Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional
- Asalto a supermercados de Zamora: "Esto es un atraco, abre la caja que me llevo el dinero"
- El Gobierno critica que la Junta de Castilla y León bonifique las autopistas solo a los castellanoleoneses
- Hallan restos de sangre en nuevos puntos de la parte posterior del albergue donde se produjo el apuñalamiento
- Multa de la Confederación Hidrográfica del Duero a un pueblo de Zamora: Las denuncias y los hechos
- Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: 'Se queda como está
- Desestimada la demanda interpuesta por Leche Gaza contra el Ayuntamiento de Zamora al que reclamaba más de un millón de euros