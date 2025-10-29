Qué es la Operación Íncubo: así se destapó la red que explotaba sexualmente a menores tuteladas en Gran Canaria

La Policía Canaria mantiene activa la Operación Íncubo, una de las investigaciones más complejas y graves de los últimos años en el Archipiélago. El caso se centra en la presunta explotación sexual de menores en situación de vulnerabilidad, que habrían sido captadas y utilizadas a cambio de dinero por una red organizada.

El origen de la operación se remonta a la declaración de una joven de 16 años que, a comienzos de 2025, denunció haber sido inducida a prostituirse y a generar contenido sexual para adultos. Esa primera información permitió a los agentes articular un operativo que destapó conexiones con un caso previo ya conocido: la trama “18 Lovas”, también vinculada a explotación de adolescentes procedentes de centros de acogida.

Detenciones en varias fases

En enero se produjeron los primeros cuatro arrestos por orden judicial, entre ellos el considerado líder de la red, Agustín Alemán Barreto, alias Yino Alemán, que ya había sido investigado en el pasado por hechos similares.

Posteriormente, la Policía Canaria efectuó cinco nuevas detenciones en junio, quedando entonces los implicados en libertad provisional mientras se analizaban dispositivos electrónicos intervenidos. De ese volcado de datos han surgido pruebas que han motivado esta semana el reingreso en prisión de uno de los investigados.

El ahora encarcelado habría mantenido contactos con varias menores, según las conversaciones y los archivos detectados en su teléfono. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva para proteger a las víctimas, evitar riesgo de fuga y impedir una posible reiteración delictiva, petición que fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo operaba la red?

Según las investigaciones, los sospechosos utilizaban redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar con adolescentes tuteladas. En algunos casos, otras jóvenes habrían colaborado en la captación de nuevas víctimas, lo que muestra el elevado grado de vulnerabilidad asociado al caso.

Se sospecha que los adultos ofrecían pequeñas sumas de dinero o regalos a las menores para concertar encuentros o solicitar material sexual explícito induciéndolas a todo tipo de brutalidad sexual. La investigación continúa abierta para identificar a todas las víctimas y esclarecer la responsabilidad de los implicados.

El epicentro de una trama depravada

Yino figura como el principal investigado y es señalado como el epicentro de una de las tramas más graves de explotación sexual de menores detectadas en Canarias. Según consta en los testimonios de cerca de 40 jóvenes, el sospechoso promovía una dinámica sistemática de abuso y captación al mismo tiempo que tramitaba su cambio de sexo para pedir ser trasladado al módulo de mujeres de Juan Grande cuando fue detenido y enviado a la cárcel.

La Policía Canaria detiene a un hombre acusado de prostitución de menores en la operación Íncubo / LP/DLP

“Incubo”, un nombre que refleja la gravedad del caso

La operación fue bautizada como “Íncubo” en referencia a la figura mitológica que actúa en la oscuridad contra víctimas indefensas. Para los investigadores, el nombre representa el patrón depredador detectado en la trama.

La Policía Canaria continúa analizando nuevas pruebas halladas en registros realizados en domicilios vinculados a los sospechosos, situados en los barrios de Lomo Blanco y Guanarteme. Se prevén nuevas diligencias y no se descartan más detenciones.

Las autoridades judiciales insisten en la necesidad de extremar la protección de las víctimas, algunas todavía pendientes de identificar, y destacan el impacto emocional que estos hechos han supuesto para las menores implicadas.