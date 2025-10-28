Prisión para los dos hombres detenidos por la muerte de una mujer en Alicante

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos hombres detenidos el pasado fin de semana en relación con la muerte de una mujer, pareja de uno de ellos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los hombres pasaron este lunes por la tarde a disposición judicial y han quedado investigados en una causa abierta por los delitos de asesinato y robo con violencia.

Violencia 1 se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia número 3 de Alicante, con competencias para seguir con la investigación por la fecha en la que ocurrieron los hechos, han indicado las mismas fuentes.

Se trata de dos varones, de 38 y 41 años, a los que se les atribuye el asesinato de una mujer de 37 años, cuyo cadáver mantuvieron oculto en el domicilio de la propia víctima durante dos semanas y del que tenían intención de deshacerse. Al parecer el móvil del crimen sería económico, según informó la Policía Nacional.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado viernes cuando un hombre se personó en la Comisaría Provincial de Alicante manifestando que dos conocidos suyos habían tratado de involucrarle en la muerte de una mujer que había sido asesinada. Éste relató en la Comisaría que la intención de estos dos conocidos era deshacerse del cuerpo, necesitando de su ayuda para hacerlo, prometiéndole que le darían dinero a cambio si les ayudaba.

En cuanto la Policía tuvo conocimiento de los hechos, activó el protocolo de delitos violentos y se hicieron cargo de la investigación los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios) de la Comisaría Provincial de Alicante, quienes se desplazaron al lugar del supuesto crimen con la intención de comprobar la veracidad de los hechos.

Una vez en el domicilio los agentes encontraron el cuerpo de una mujer fallecida, la cual podría llevar sin vida varios días, e iniciaron el protocolo establecido solicitando la personación de una comisión judicial y de Policía Científica.

En la propia inspección ocular en el domicilio se encontró en una de las estancias un cuchillo, que no se descarta que fuera el arma homicida, puesto que en la posterior autopsia se encontraron claros síntomas de violencia en el cuerpo de la mujer, al parecer con un arma blanca.

Mientras tanto, el resto de agentes aceleraban las gestiones de investigación en aras de localizar a los dos presuntos responsables del crimen, a quienes finalmente consiguieron ubicar en un hotel de la ciudad, estableciendo un dispositivo de vigilancia en torno al lugar.

Finalmente, los investigadores consiguieron dar con el paradero de ambos investigados cuando viajaban en un vehículo con el que trataban de huir de la ciudad, siendo detenidos. Además, comprobaron cómo el conductor del mismo carecía de permiso de circulación.

Asimismo, los agentes hallaron en el vehículo dinero en efectivo y joyas de oro principalmente, así como diversa cantidad de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades de consumo propio.

Tras las gestiones de indagación, el equipo investigador, averiguó que uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás y que ésta había heredado recientemente una gran cantidad económica. En este sentido, no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato, ya que tras la muerte de la víctima, su pareja sentimental y detenido habrían estado haciendo uso de la tarjeta bancaria de ésta.

En cuanto a la víctima, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género.