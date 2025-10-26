En Librilla
Investigan como violencia machista el asesinato de una joven en una casa de Murcia
Murcia
La Guardia Civil de Alhama de Murcia investiga como violencia machista la muerte de una joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en una casa de Librilla este domingo, indicaron fuentes cercanas al caso.
El cuerpo sin vida y con signos de violencia se encontraba en el interior de un piso.
Las mismas fuentes apuntan que la mujer no constaba en el sistema VioGén, que es un Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género creado por el Ministerio del Interior.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- ¿Quiénes pueden acompañarte a un viaje del Imserso aunque no tengan la edad?
- Este pueblo de Aliste se postula como un destino idóneo para disfrutar de sus mieles, setas y castañas
- El futuro de la remolacha y de la Azucarera de Toro, en el aire por los 'bajos precios' de los contratos
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas
- El conductor de Sanabria que pasó la ITV pero se topó con la fauna salvaje
- La plaga del pino quemado en los incendios entra en viviendas de la Sierra de la Culebra
- Un pueblo de Zamora habilita un 'almacén' como lugar de encuentro tras el cierre del bar