En Carrión de Calatrava
Un fallecido en el incendio de una residencia de mayores de Ciudad Real
El fallecido es un residente del centro y el fuego ya ha sido extinguido por los bomberos
EFE
Un residente de la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) ha fallecido este sábado tras el incendio que se ha originado esta madrugada en las instalaciones y que ya ha sido extinguido por los bomberos.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha detectado a las 6:07 horas de este sábado, en la residencia de mayores ubicada en la calle Dulcinea de Carrión de Calatrava y que, al parecer, se ha podido originar por un posible fallo en un conducto eléctrico, si bien han señalado que se tendrán que investigar detenidamente las causas.
Como consecuencia del incendio, la residencia de mayores ha sido totalmente desalojada y, de los 96 residentes, 91 han sido alojados en el Polideportivo Municipal de Carrión de Calatrava y los otros 5, se han hecho cargo familiares.
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- Mari, la mujer que pasó de conducir autobuses en Madrid a vender hortalizas en Zamora: 'Aquella vida no me gustaba
- Vacas sin control por pueblos de Sanabria con un ataque de perros por medio
- Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, se abre en canal: su relación con la plantilla rojiblanca y 'los Páez
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?
- Una comarca de Zamora critica su exclusión de las visitas a la provincia con motivo de 'EsperanZa
- La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes