Posible crimen machista
Dos detenidos por el asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante
El cadáver fue hallado este viernes en la ciudad de Alicante
EFE
Alicante
Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo ayer viernes del cadáver de una mujer en la ciudad de Alicante, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuidado si tu hijo le dice a un amigo 'MOS' o 'DOS' delante de ti: ¿qué significa?
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- Mari, la mujer que pasó de conducir autobuses en Madrid a vender hortalizas en Zamora: 'Aquella vida no me gustaba
- Vacas sin control por pueblos de Sanabria con un ataque de perros por medio
- Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, se abre en canal: su relación con la plantilla rojiblanca y 'los Páez
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en esta administración de Zamora: ¿cuánto se ha llevado el ganador?
- Una comarca de Zamora critica su exclusión de las visitas a la provincia con motivo de 'EsperanZa
- La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes