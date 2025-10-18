Investigación
Muere una persona de 39 años de un disparo en Dos Hermanas (Sevilla)
Los hechos ocurrieron en la tarde de este sábado en la calle Real de Utrera del municipio nazareno
Ramón Morales
La Policía Nacional investiga la muerte de una persona de un disparo, que se ha producido en torno a las dos de la tarde en Dos Hermanas (Sevilla). Según fuentes consultadas la víctima es una persona de 39 años de edad.
Los hechos se han producido en torno a las dos de la tarde en la calle Real de Utrera del municipio de Dos Hermanas cuando, según fuentes consultadas, se ha producido una agresión con arma de fuego.
El Servicio de Emergencias del 112 recibió varios avisos tras el incidente, del que se dio parte a la Policía Nacional y a la Policía Local de Dos Hermanas. Finalmente, el individuo falleció como consecuencia de las heridas.
Tiroteos de Carmona y Padre Pío
El último tiroteo de gravedad registrado en la provincia de Sevilla tuvo lugar en el municipio de Carmona el pasado mes de septiembre. Dos personas fueron asesinadas en un bar de la Urbanización de Los Nietos por las heridas por arma de fuego. Una tercera persona, que había sufrido heridas de gravedad murió días después.
En Sevilla capital, este mismo mes de octubre unos encapuchados entraron el domicilio de una persona en el barrio de Padre Pío y le dispararon. Su cuerpo fue encontrado sin vida por la Policía.
- Accidente un camión y un turismo en la N-122, con la conductora del coche atrapada
- Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
- Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Un vecino de Morales de Toro, a prisión por tráfico de drogas: se habían compinchado para formar un grupo criminal
- EsperanZa' ya brilla en Zamora: así es la segunda muestra de Las Edades del Hombre
- Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros