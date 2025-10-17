Investigan a un hombre por convivir durante un mes con el cadáver de su madre en un piso de Palma

Un hombre de unos 40 años permaneció durante un mes en Palma conviviendo en su casa con el cadáver de su madre octogenaria. Al parecer el cuerpo de la fallecida no presentaba señales de violencia. Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargan del caso y se encuentran a la espera de los resultados ampliados de la autopsia.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre en el barrio palmesano de Santa Catalina. Una patrulla de la Policía Nacional fue alertada por los vecinos de la existencia del cadáver de una mujer en un domicilio. Los agentes acudieron al inmueble y comprobaron que, en efecto, había una persona fallecida en un dormitorio de la vivienda. Los indicios ya apuntaban a que el óbito se habría producido ya hacía algún tiempo.

Ante este macabro hallazgo, los agentes avisaron a los investigadores del Grupo de Homicidios para que se encargaran del caso. Cuando los policías se personaron en el lugar, comprobaron que la mujer había fallecido ya hacía largo tiempo. En principio el cuerpo no presentaba señales externas de violencia. Acto seguido, avisaron a la comisión judicial para que ordenaran el levantamiento del cadáver.

La primera autopsia practicada al cadáver no determinó que la muerte no se debía a causas violentas. No obstante se está a la espera de obtener el informe forense definitivo para averiguar cómo se produjo el fallecimiento. Los investigadores del Grupo de Homicidios también tratan de averiguar por qué el hijo de la fallecida, de unos 40 años, no dio aviso de la muerte de su madre y permaneció durante un mes conviviendo con ella.

Un caso similar en Marratxí

Hace unos meses, el pasado mes de julio, se produjo un hecho de similares características en un domicilio de Marratxí. En esta ocasión fue una trabajadora social la que dio la voz de alarma después de que no le abrieran la puerta de un domicilio, donde atendía a una mujer de edad avanzada. Tras avisar a agentes de la Policía Local y pedir la correspondiente orden judicial de entrada en el domicilio. Al entrar en el inmueble, los agentes se encontraron con el cuerpo inerte de la mujer, fallecida hacía un mes, en compañía de su hijo de unos 40 años, sin signos externos de violencia.