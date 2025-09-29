Investigación
Trasladada al hospital por una picadura de escorpión en un hotel de Alcorcón
Los agentes sospechan que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta
EFE
Una mujer ha tenido que ser atendida en un hotel de la localidad madrileña de Alcorcón tras sufrir la picadura de un escorpión, teniendo que ser trasladada a un hospital para que los sanitarios valoraran si procedía algún tratamiento específico.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón recibieron la llamada de un hotel de la localidad alertando de que a una de sus clientas le había picado un escorpión en el interior de las instalaciones del hotel. Los agentes trasladaron urgentemente a la mujer al hospital para que "valoraran si procedía algún tratamiento específico", según ha señalado el Cuerpo local a través de sus redes sociales.
Desde la Policía han explicado que "se sospecha que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta", ya que, aunque sí que existe esta especie en la península ibérica, es extraño que este tipo de especies aparezcan en hábitat urbana.
La picadura de un escorpión puede provocar una serie de síntomas variables que dependen de la especie y de la sensibilidad de la persona afectada, como dolor intenso, inflamación, fiebre, sudoración, vómitos o incluso dificultad para respirar en los casos más graves. Aunque en Europa la mayoría de especies no suelen ser mortales, sí que es importante recibir atención médica inmediata tras una picadura, ya que esto asegura que cualquier complicación potencial sea tratada adecuadamente y que la salud de la persona afectada sea monitoreada.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros
- GALERÍA | La Carrera de la Guardia Civil de Zamora ya tiene nuevos ganadores
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto