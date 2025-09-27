Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en una vivienda de Cádiz

El cuerpo, que fue encontrado en domicilio del barrio de Benaocaz, es el de un varón de 61 años de edad

Un vehículo de la Guardia Civil.

Un vehículo de la Guardia Civil. / El Correo

Redacción

Cádiz

El cuerpo sin vida de un hombre de 61 años, que presentaba evidentes signos de violencia, ha sido localizado en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, dentro de una vivienda en el municipio gaditano de Benaocaz. El hallazgo, confirmado por la Guardia Civil, apunta a un posible homicidio tras detectarse también indicios de robo en el inmueble.

La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de la 1,00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia y se apreciaban indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.

Investigación abierta

De este modo, la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

