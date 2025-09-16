Atropello
Herido grave un menor de 12 años tras ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara
EFE
Toledo
Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara.
El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ocurrió a las 21:15 horas de este lunes, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando una carroza que participaba en el desfile inaugural de las ferias y fiestas atropelló a un niño de 12 años.
Al parecer, le pasó por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que resultó herido grave y fue trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.
