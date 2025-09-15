En Calpe
Fallece una niña de 4 años que cayó accidentalmente desde un quinto en Alicante
Fuentes de la investigación han informado de que el accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo y que la pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle
EFE
Una niña de 4 años ha fallecido tras precipitarse accidentalmente al vacío desde el balcón de un quinto piso de una vivienda en el casco urbano de Calpe (Alicante).
Fuentes de la investigación han informado a EFE de que el accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo, día 7, y que la pequeña cayó sobre un vehículo estacionado en la calle.
Fue trasladada de urgencia al centro de salud de la localidad antes de ser dirigida en estado muy grave al hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde falleció a causa de las heridas cinco días más tarde.
El equipo de la Policía Judicial de Calpe investiga los hechos en unas diligencias que lleva el juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, según las mismas fuentes.
Por su parte, el diario Información ha señalado que el suceso tuvo lugar en un edificio de la avenida Diputación y que la fallecida se hallaba dentro de la vivienda con otros dos menores de edad, sin la presencia de ningún adulto.
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora
- DIRECTO | Zamora CF - CD Lugo: sigue el encuentro con nosotros
- Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de 'La Raya
- La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
- Casi treinta medios controlan un incendio en un monte de encina en Moral de Sayago