Detenidos en Sevilla los presuntos autores del tiroteo que dejó dos muertos en Carmona

La Guardia Civil ha anunicado la detención de dos hombres por el tiroteo que se produjo este sábado en en un bar de la urbanización de los Nietos de la localidad de Carmona. Por el momento, se mantienn abiertas todas las hipótesis mientras los agentes realizan registros e instrucción de diligencias.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16:45 en la calle Azahar de esta urbanización. En ese momento dos personas entraron con un rifle y dispararon contra las personas que había en su interior. El tiroteo terminó con el fallecimiento del dueño del establecimiento, un hombre de 54 años, y un cliente de 65. Además, otro varón de 63 años fue herido de gravedad y tuvo que ser traslado en helicoptero, por el momento "permanece bajo atención médica".

Según relataban los testigos del suceso al 112, una o dos personas habrían disparado con un rifle contra un bar y, como consecuencia de los disparos, varias personas se encontraban en el suelo, sin poderse aclarar aún si estaban fallecidas o heridas. Posteriormente, desde la Guardia Civil se pudo confirmar el fallecimiento de dos personas en el marco de este suceso.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla investiga los posibles motivos que derivaron en los disparos. Según las primeras averiguaciones, los dos detendidos llegaron al local en un turismo y dispararon directamente contra el dueño del bar. Los agentes apuntan a que este hecho podría estar vinculado con enfrentamientos previos entre los implicados.

El crimen ha conmocionado a todo el pueblo y el Ayuntamiento, con el respaldo de todos los grupos municipales, ha decretado un día de luto "en señal de pésame y respeto por las dos personas fallecidas".

La urbanización Los Nietos, donde se produjo el tiroteo, es una zona de chalets junto a la autovía, entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla, un terreno retirado del casco urbano de la localidad. Desde el equipo municipal también se han puesto en contacto con la presidenta para trasladarle el pésame por lo ocurrido.