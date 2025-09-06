Investigación
Dos muertos y un herido en un tiroteo en Sevilla
Una persona disparó con un rifle contra un bar en la localidad de Carmona, según testigos del suceso, que investiga ya la Guardia Civil
Victoria Flores / Ana Ramos Caravaca
Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad durante la tarde de este sábado en un tiroteo registrado en un bar de la urbanización Los Nietos del municipio sevillano de Carmona. Según ha confirmado a El Correo de Andalucía el servicio de Emergencias 112, alrededor de las 16:45 horas han recibido varios avisos de vecino de la zona alertando de un tiroteo en la calle Azahar de dicha urbanización.
Los testigos indicaron que una persona "había sacado un rifle y había disparado contra un bar" y que, como resultado de los impactos, un total de tres personas yacían sobre el suelo. Al conocer los hechos, desde el 112 se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que es quien se está encargando de la investigación.
Aunque todavía se está trabajando en el lugar, por el momento se ha dado a conocer que dos personas habrían fallecido como consecuencia de los impactos de bala y una tercera estaría herida de gravedad. No ha trascendido la identidad de las víctimas ni si ya se ha producido alguna detención sobre la persona responsable del tiroteo. Se desconoce también la causa por la cual se han originado los disparos.
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- La orquesta Panorama vuelve a Zamora tras su incidente en Rabanales
- La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera
- Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el 'punto de encuentro' de sus vecinos
- Nacho Sandoval lanza la campaña 'Volvamos a Sanabria: un turismo más vivo que nunca
- Óscar Puente: 'La alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada
- El incendio de Castromil se eleva a nivel 2 con los vecinos ya confinados
- Detenida en El Perdigón una mujer que robaba en casas deshabitadas de pueblos de Zamora