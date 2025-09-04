Prisión provisional para el tío de Marc Márquez por el caso de asesinato de un hombre en Rialb

El juez de Solsona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres detenidos presuntamente relacionados con el asesinato de Joan Coromina Estany, ocurrido el 25 de enero de 2022 en Baronia de Rialb (La Noguera), entre los cuales se encuentra un tío de los hermanos Marc y Álex Márquez. Al familiar de los pilotos, R.A.C., se le acusa de un delito de homicidio, junto con F.G.P., un comandante retirado de la Guardia Civil, y N.G.B., dueño de un taller mecánico en Lleida, para quienes también se ha dictado la misma medida cautelar.

Desde el primer momento, la principal hipótesis fue la de un crimen por venganza, posiblemente relacionado con los negocios ilegales de Coromina, natural de Oliana y quien durante un tiempo estuvo vinculado al contrabando entre Andorra y España y que en los últimos años se dedicaba a la compraventa de terrenos. Los tres detenidos declararon este jueves ante el juez de Solsona, pero lo hicieron en las salas de Justicia de Lleida, ya que la sede judicial de la capital solsonense no cuenta con las condiciones para atender a tres detenidos al mismo tiempo.

Los Mossos interrogaron a los detenidos este miércoles y registraron la sede de una joyería de Cervera. El comandante retirado de la Guardia Civil acusado en el caso y el familiar del piloto Marc Márquez, también detenido por el crimen, se acogieron a su derecho a no declarar ante los Mossos d’Esquadra.

El asesinato tuvo lugar en una zona boscosa de difícil acceso de la Baronia de Rialb, donde Coromina paseaba cuando fue abatido, presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo. El disparo habría salido de un rifle desde una distancia significativa, unos 100 metros, e impactó en el pecho de la víctima, a la altura del corazón.

