Un fallecido en una explosión en una pirotecnia en Alicante

Una persona ha fallecido como consecuencia de una explosión registrada en las instalaciones de la empresa Pirotecnia Ferrández, en Redován, (Alicante) este jueves sobre las nueve y media de la mañana, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de las causas del accidente laboral.

El fallecido es Manuel Ferrández, de 58 años, trabajador, socio y miembro de la familia pirotecnia, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz.

Sobre las 9.31 horas de la mañana se ha registrado una fuerte deflagración en el recinto de esta conocida pirotecnia de gran arraigo en la comarca y la provincia, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el término municipal de Redován.

Caseta de transformación

La explosión se ha producido en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos en el que se encontraba la persona fallecida manipulando material.

El fuego ya ha sido estabilizado por bomberos, según ha confirmado la alcaldesa Nely Ruiz y el Consorcio Provincial de Bomberos, aunque los bomberos siguen trabajando en torno a la caseta donde se ha acumulado mucha temperatura.

Momento de la explosión en la pirotecnia / vega-baja.com

Según las mismas fuentes del Consorcio, además de la persona fallecida, no hay heridos. Guardia Civil señala, por su parte, que además del fallecido, se ha producido un herido.

El Consorcio ha movilizado inicialmente un helicóptero Alfa 9 sanitario que finalmente no ha sido necesario al certificar que no hay mas personas heridas. También han sido movilizados efectivos del parque de bomberos de Orihuela y Almoradí, desde donde han salido un total de 8 vehículos de bomberos correspondientes a 6 dotaciones, según ha informado el oficial de guardia del CPBA. Al lugar de los hechos se han trasladado tres ambulancias sanitarias.

Policía científica

En el área se encuentra trabajando también una unidad de la policía científica de la Guardia Civil para investigar las causas de la explosión.

Tanto bomberos, como agentes de la policía local de Redován y de la guardia civil se encuentran en el recinto de la pirotecnia, situado en la ladera de la Sierra de Callosa, en el conocido como Camino de la Sierra, que une el casco urbano de esta población con el barrio de San Carlos y la N-340.

El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial.

Nit de l'Albà y Hogueras

La fuerte deflagración ha podido escucharse a varios kilómetros de distancia y la inmediata columna de humo ha advertido a los vecinos tanto de Redován como de poblaciones vecinas como Callosa de la explosión en esta pirotecnia, cuyo trabajo goza de gran prestigio tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional e internacional. Desde 1989 es la encargada de coronar con la Palmera de la Virgen la Nit de l'Albà de Elche.

Imagen del acceso a las instalaciones de Pirotecnia Ferrández. / Áxel Álvarez

También cuentan con una amplísima trayectoria en el concurso de Hogueras de San Juan de Alicante mascletàs de las fiestas de las Hogueras de San Juan de Alicante donde los Ferrández ganaron la mascletà en el 2022 y fuegos artificiales en 2023. Pirotecnia Ferrández es una empresa familiar de cuarta generación que cuenta con más de 130 años de historia.

Accidente

En marzo pasado se producido solo unos meses del que ocurrió en una pirotecnia de Alicante y el en el que perdió la vida el pirotécnico Pedro Luis Sirvent por una explosión en su pirotecnia en Alicante.