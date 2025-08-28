Un detenido por provocar varios incendios en la Sierra de Gredos (Ávila)

La Guardia Civil ha detenido a una persona como autora de un delito de incendio forestal intencionado por provocar supuestamente varios incendios, en algunos casos simultáneos, en la madrugada de los días 25 y 26 de agosto en los municipios de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda de la Mora, en la vertiente norte de la abulense Sierra de Gredos.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, tras tomarle declaración, el detenido, cuyos datos de filiación no han sido facilitados, será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahíta (Ávila), así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenido.

La detención del presunto responsable de estos fuegos, iniciados de forma intencionada, se ha producido tras la investigación y análisis de los indicios existentes en los puntos de los que surgieron los fuegos.

La detención ha sido realizada por los efectivos del puesto de El Barco de Ávila y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.

Al detenido se le considera autor de un delito de incendio forestal intencionado, que afectó a terrenos de monte bajo en las proximidades de los municipios de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda la Mora, durante las madrugadas de los días 25 y 26 de agosto, algunos de ellos simultáneos.

Sofocados

Los fuegos, que pudieron ser pronto sofocados por la "rápida" intervención de las patrullas de la Guardia Civil que tienen encomendada la vigilancia y detección de estos delitos, se originaron en torno al kilómetro 38,000 de la N-502 (Ávila-Córdoba), así como en varios puntos de la AV-941, que discurre entre Navarredonda de Gredos y San Martín del Pimpollar.

Tras los incendios, las investigaciones se centraron en una persona, a la que la Guardia Civil identificó el pasado 25 de agosto en las inmediaciones de los incendios, realizando maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, una vez recabados indicios y pruebas periciales suficientes, los agentes llevaron a cabo la correspondiente detención y toma de manifestación a este hombre.

Como consecuencia de la inspección técnico-ocular de la zona por parte de efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de Ávila, se confirmaron "indicios claros de intencionalidad" en los fuegos.

Por ello, el instituto armado pondrá a esta persona a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahíta y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenido.

La Guardia Civil ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía por una colaboración que resulta "fundamental" para el esclarecimiento de este tipo de delitos.