Incendios forestales
Detienen a un vecino de Toques (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal en Melide
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro
EP
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal.
El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el martes 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro (Melide), según informa el Instituto Armado. La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.
Tras el análisis de la información recabada, los guardias civiles actuantes lograron la identificación del presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción
- Una vieja y 'maldita' canción de Serrat, el himno para recordar el verano en que ardió el oeste español