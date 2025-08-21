En Tàrrega
Detenido un menor por la muerte de otro joven de 18 años tras una pelea en Lleida
La agresión se produjo, presumiblemente, con un arma blanca
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este jueves a un joven de 17 años relacionado con la muerte de otro de 18, al que habría agredido en la localidad leridana de Tàrrega en el transcurso de una pelea.
Según ha informado la Policía de la Generalitat, los hechos han ocurrido poco después de la una de la madrugada, cuando se ha producido una pelea entre ambos jóvenes en la que uno de ellos, presumiblemente con un arma blanca, ha agredido al otro, que ha resultado gravemente herido.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha muerto horas después.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent de los Mossos se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y los motivos que han desencadenado la pelea mortal.
El detenido se encuentra en dependencias policiales, antes de pasar, como muy tarde este viernes, a disposición de la Fiscalía de Menores.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Guarido: 'Estimados amigos del PP, no vais a sacar ni un voto de esto
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Aprobada definitivamente la expropiación de dos solares para dotación comunitaria en la calle Ramón Álvarez
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- Vecinos que desafían al fuego en San Martín de Castañeda: 'No somos unos irresponsables
- Incendio en Sanabria: El viento cambiante aviva la amenaza sobre Murias
- La Junta pagará 500 euros por familia desalojada en los incendios de Zamora