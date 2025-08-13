Vecinos de la zona de Villar del Pedroso: "Intentamos salir a rescatar el ganado"

El incendio que se extendió ayer por la tarde desde Toledo hasta la localidad de Villar del Pedroso (Cáceres) y que ya ha calcinado alrededor de 2.450 hectáreas en Extremadura, ha generado gran preocupación entre los vecinos de la región. En el caso de los ganaderos, despertó angustia cuando el humo se intensificó, ya que la mayor parte del terreno está dedicada a la cría de animales —principalmente vacas y ovejas en régimen extensivo—, y muchos intentaron rescatarlos de las instalaciones afectadas por el fuego. De hecho, el puesto de mando del incendio ha confirmado este martes que ha afectado a granjas caseras, aunque "no hay que lamentar pérdidas humanas".

Es el caso de Paco Jarillo, vecino de Valdecasas del Tajo, a tan solo ocho kilómetros de Villar del Pedroso. Aunque no tiene animales, acudió a ayudar a un amigo a rescatar el ganado que tenía en un recinto ubicado en la carretera que une ambas localidades, donde las llamas ya habían llegado. "Algunos animales murieron. De hecho, ocho o diez ovejas se quemaron porque estaban apiñadas en una cisterna que ardió. Otros huyeron y están dispersos. Por ejemplo, un ganadero que tenía 150 ovejas no sabía nada de ellas, pero esta mañana han aparecido sanas y salvas", relata.

Lucha contra el fuego en los corrales

Jarillo ha pasado la noche en la zona afectada. Cuando llegaron, el fuego estaba a cinco o diez metros de los corrales, y alrededor de una veintena de vecinos de Villar del Pedroso y Valdecasas estaban preparados con retamas y palas para evitar que las llamas cruzaran la carretera. "En ese momento llegaron un bulldozer y varios camiones para apagar el fuego. A partir de ahí, la zona oeste se tranquilizó un poco; el viento cambió y eso ayudó, aunque el incendio volvió a avivarse hacia el este, en dirección a Toledo", explica.

En la carretera que conduce a Navalmoralejo, la localidad toledana donde se originó el incendio, "había mucha gente cuidando de su ganado", cuenta Jarillo, quien añade que al principio parecía que no iba a ser grave, pero cuando vieron que el fuego avanzaba rápidamente, muchos tuvieron que soltar o trasladar a los animales sin poder comprobar si estaban completos.

Traslado de los animales y angustia entre vecinos

Los helicópteros recogieron agua de charcas para combatir las llamas, lo que dificultó suministrar agua a las reses. Por ello, muchos ganaderos las trasladaron a corrales prestados o a lugares más alejados. Jarillo recuerda que los afectados estaban muy nerviosos hasta saber qué había pasado con sus reses, ya que a muchos no se les permitía acceder por precaución: "Uno de ellos me pidió que comprobara una zona y, al decirle que estaba tranquila, se calmó. Aquí perder una o dos cabezas ya es grave, pero perder 15 o 20 es casi irreparable".

Según este vecino de Valdecasas del Tajo, el incendio también afectó a parte de una nave de pollos y algunos transformadores, aunque no sabe si hubo bajas entre las aves. En el caso de su amigo, que tenía unas 35 vacas, las llevó a un redil prestado. Sin embargo, hubo quienes intentaron hacer cortafuegos con su tractor hasta que intervino la Guardia Civil.

"Este martes siguen confinadas algunas personas en Navalmoralejo y Villar del Pedroso por el humo, aunque no hay peligro directo para la población. Nos han recomendado que permanezcamos en casa con las ventanas cerradas y toallas en las puertas para evitar que entre el humo, porque incluso en Valdecasas era tan denso durante la noche que picaban los ojos", concluye Jarillo.