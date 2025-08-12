Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de València

Una niña de seis años edad ha fallecido esta tarde tras ser atropellada por una ambulancia que circulaba por el centro de València. El suceso ha tenido lugar hace unos minutos en la Calle San Vicente, a la altura del cruce con la plaza de San Agustín. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el atropello mortal, aunque los primeros indicios apuntan a que la menor habría irrumpido en la carretera cuando el semáforo estaba en rojo, sorprendiendo al conductor, que no ha tenido tiempo de reaccionar.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de València, Policía Nacional y de la Policía Autonómica, quienes han regulado el tráfico y ordenando la circulación de los curiosos que se han concentrado en la zona. Además, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado varias unidades del SAMU para asistir a la menor por las heridas de gravedad que presentaba.

Agentes de la policía autonómica vigilan la zona en la que se ha producido el atropello. / L-EMV

Según los primeros indicios, el atropello se habría producido después de que la niña irrumpiera en la carretera mientras el semáforo estaba en rojo, sorprendiendo al conductor del vehículo medicalizado, que estaba girando desde la calle Xátiva hacia la calle San Vicente.

Dada la gravedad de las heridas, la joven ha tenido que ser reanimada durante un largo tiempo, siendo finalmente evacuada de urgencia al Hospital La Fe de València. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se le han realizado, y otras técnicas de estabilización, la menor no ha respondido a los estímulos y finalmente los médicos han confirmado su fallecimiento.

Un punto negro

Se da la circunstancia de que este suceso se ha producido a escasos metros en el que hace un año una mujer de 70 años fallecía tras ser atropellada por un camión frigorífico. Este trágico suceso tuvo el mismo desenlace y finalmente los servicios médicos solo pudieron confirmar su muerte.

Precisamente este cruce está considerado como uno de los puntos más conflictivos de la ciudad. Es una de las puertas de entrada al centro histórico, en concreto a las calles San Vicente y la avenida del Oeste, que se hizo de doble sentido en la pasada legislatura, lo que generó en su momento polémica por el aumento de los atropellos. El Ayuntamiento de València ha licitado ya el proyecto para reurbanizar el eje Plaza de España - Plaza San Agustín - Avenida del Oeste, con el objeto de aumentar las zonas peatonales y reducir tráfico.