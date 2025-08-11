Investigación
Muere un hombre tras recibir un disparo en A Coruña
La víctima fue tiroteada este domingo en la localidad de Mesía y los servicios de emergencias trasladaron un helicóptero medicalizado, pero ya no se pudo hacer nada por su vida
EFE
A Coruña
La Guardia Civil investiga la muerte violenta, por un disparo de arma de fuego, de un hombre en Mesía (A Coruña), según han informado fuentes del instituto armado.
La alerta llegó al 112 a las 17:10 horas de este domingo, por lo que se trasladó al punto un helicóptero medicalizado, pero ya no pudo hacer nada por la vida de la víctima.
La Guardia Civil asumió la investigación de lo ocurrido y realiza, desde entonces, las primeras pesquisas, con la inspección ocular del punto.
El equipo de criminalística de la Comandancia provincial de A Coruña se encarga de las primeras labores y la investigación estará a cargo del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Santiago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta en Benavente por un incendio de nivel 1 en Uña de Quintana: más de 30 medios desplegados
- Accidente múltiple en la N-122 en Zamora: una mujer muerta y tres heridos graves
- Las mejores fiestas de los pueblos de Zamora, según Chat GPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- Nuevo campamento militar en Zamora: Monte la Reina reclasifica la zona inundable para permitir maniobras
- Retazos de una Zamora que fue, pero ya no está
- El día en que 9 pueblos de Zamora cambiaron de nombre
- Polémica en un supermercado de Zamora por el estacionamiento más incívico del verano
El entrelazamiento cuántico es la fórmula universal que une ordenadores, agujeros negros y partículas
Adrenalina, altura y conexión: O2, la compañía de fibra de móvil, presente en la Copa del Mundo de escalada en Madrid
Ofrecido por