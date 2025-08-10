La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente en Elche y le acusa de tentativa de homicidio

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada de este sábado a un menor de 17 años como uno de los presuntos autores de la agresión sufrida por un policía nacional en el barrio de Carrús, en Elche. El agente está destinado en una unidad de la Comisaría ilicitano. Al parecer, el detenido lanzó una piedra a muy poca distancia del agente, que iba de paisano pues estaba fuera de servicio e intentaba evitar un robo en el que habrían participado el ahora arrestado y otra persona más que aún no ha sido identificada. La piedra impactó en la nuca del agente que cayó de bruces al suelo, golpeándose de forma brutal contra este y quedando casi inconsciente. El policía fue trasladado al Hospital General de Elche en una ambulancia tras comprobar que sufría graves lesiones. Tiene el rostro destrozado y habría perdido al menos cuatro piezas dentales, según la información a la que ha tenido acceso este medio.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y a día de hoy el policía continúa ingresado en el Hospital General de Elche donde permaneció los primeros cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos por el grave traumatismo sufrido. En estos momentos se encuentra en una planta, pero sigue sin recordar lo ocurrido, pues sufre amnesia severa. El arresto se conoció este sábado a través del sindicato Jupol. El Cuerpo Nacional de Policía ha rechazado realizar declaraciones, pero sí ha confirmado la detención de una persona por estos hechos. Al tratarse de un menor de edad, los responsables policiales son muy cautos con cualquier información al respecto de esta captura, realizada a lo largo de una noche en un barrio distinto al que ocurrió la agresión y en el que vivirían sus padres. El menor es de nacionalidad española.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la investigación avanza y que no descartan nuevas detenciones. Confirman, no obstante, que el detenido habría sido el autor material de la agresión. El joven fue conducido a sede policial e informada su familia sobre lo ocurrido. Por estos hechos se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa.

La actuación policial se llevó a cabo contrarreloj, al producirse en el fin de semana, a fin de poder presentar al sospechoso ante la Fiscalía de Menores este mismo sábado, pues el plazo máximo de detención para quienes no han cumplido aún los 18 años es de 24 horas. Tras su presentación, se ha decretado el ingreso en régimen cerrado en el Centro de Menores Els Reiets.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto en la calle Clara Campoamor, fue el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien dos días más tarde informó de lo ocurrido en una comparecencia por un tema sanitario junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, exigiendo al subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves, un refuerzo de seguridad para el barrio de Carrús.

Lesiones graves

Según informaron fuentes del sindicato Jupol, al que pertenece el agente, este regresaba a su casa y observó a dos personas que estaban manipulando una moto. Cumpliendo sus funciones, el policía fue a recriminarles por esta acción y en ese momento fue salvajemente agredido por las dos personas, que "a puñetazos lo golpearon", pero la lesión más grave fue la que le causó la piedra de grandes dimensiones que le lanzaron por detrás, sin saber de la agresión, y que lo dejó "inconsciente en el suelo". Además del traumatismo y de la pérdida de las piezas dentales, presentaba un parpado roto y la nariz fracturada. La fractura de cráneo precisó que le pusieran hasta 12 grapas. Siempre Jupol, también tenía "los pulmones encharcados", el sindicato insiste que tras la agresión pudo facilitar algún dato de lo ocurrido pero, más tarde, tras el ingreso hospitalario, ya era incapaz de recordar nada sobre los hechos.

Reacción de Jupol

Tras conocerse la detención de uno de los implicados en el ataque, Jupol se ha pronunciado para felicitar a los agentes a cargo de la investigación por su rapidez en identificar y capturar a uno de los autores. Asimismo, han confirmado que el detenido pasará a disposición de la Fiscalía de Menores. Sin embargo, han señalado que "este nuevo episodio de violencia protagonizado por menores vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)". Según argumenta el sindicato mayoritario en el cuerpo de Policía, "casos como el de Elche evidencian que la legislación vigente no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad de determinados delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el tramo de edad de 14 a 18 años, donde se registran agresiones muy graves con penas que resultan claramente insuficientes".

Según la legislación actual, si el imputado es menor de 18 años (como en este caso) se prioriza la reeducación frente al castigo. Para delitos muy graves, como homicidio, asesinato o agresiones sexuales, la sanción más severa contempla hasta ocho años de internamiento, combinando un periodo en régimen cerrado con otro en régimen semiabierto o de libertad vigilada. En cambio, si el acusado es mayor de edad, rige el Código Penal: el asesinato consumado se castiga con entre 15 y 25 años de prisión, pero al tratarse de tentativa la pena se reduce a entre 7 años y medio y 15 años, según las circunstancias del caso.

