Accidente de montaña
Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida grave en los Alpes suizos
El accidente ocurrió ayer, jueves, según el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos, y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.
Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos.
En el accidente, el alpinista falleció, mientras que su compañera resultó herida de gravedad.
El delegado del Gobierno, que ha mostrado su pésame a la familia y amistades del alpinista fallecido y ha deseado una pronta recuperación a su compañera herida, ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.
