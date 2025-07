Investigan una brutal paliza propinada a un vecino de Torre Pacheco (Murcia), que pudo ser "por un juego"

Se le abalanzaron y le golpearon sin piedad. La Guardia Civil busca a los sujetos que mandaron al hospital de una paliza a un vecino de Torre Pacheco, Domingo, e indaga en si le agredieron salvajemente no para robarle, sino para grabarse con el móvil y subir el vídeo a redes, indican fuentes cercanas a la investigación. Se trataría, según tratan de esclarecer, de una especie de "juego" o reto en TikTok, detallan las mismas fuentes.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles, sobre las seis de la mañana, hora a la que el vecino, de 68 años de edad, tiene la costumbre de salir a dar un paseo. Se cruzó en su camino con los individuos, que, según contaría luego, le atacaron e hirieron de forma completamente gratuita. La emprendieron contra él a patadas y puñetazos. Y se marcharon.

El afectado, tras el ataque, fue trasladado al hospital, aunque ya se encuentra en su domicilio, recupérandose. El vecino denunció la agresión ante la Guardia Civil y explicó que no conocía de nada a sus agresores. Detalló que iba andando, como suele hacer, y, al pasar por la zona del cementerio, se cruzó primero con un chico y después con otro. No los conocía de nada.

"Me tiraron al suelo"

"Me tiraron al suelo", rememora, para apuntar que uno de los jóvenes "conforme venía corriendo, se lanzó hacia mí". No obstante, pasó todo muy rápido. No le robaron nada, pues no llevaba nada encima.

Los residentes en el pueblo aseguran que los atacantes, tras tirar al suelo a su víctima, estuvieron rebuscando en sus bolsillos, "por si llevaba algo", sin éxito. No obstante, insisten en que se trata parte de una especie de reto. "Es por divertirse", afirman los vecinos, que subrayan que se sienten "inseguros",

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha anunciado una próxima Junta Local de Seguridad en la que espera la presencia de la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara. El Consistorio ha convocado para este viernes una concentración "por los recientes actos delictivos".

Se da la circunstancia de que circula por redes un vídeo, el cual, se asegura que corresponde a la agresión a Domingo, pero la familia del hombre ha precisado que no se trata de él. Es otro suceso que no tiene ni por qué haber acontecido en Torre Pacheco.

Tras lo sucedido, Dani Esteve, de Desokupa, ha anunciado que se desplazará al municipio pachequero en breve "a poner orden". Como él, otras personas se han hecho eco de la paliza al hombre de 68 años poniendo el acento en la nacionalidad que, sospechan, tienen sus agresores.

Al no haberse producido, por el momento, arrestos al respecto, no es posible saber la nacionalidad de los sospechosos. El Instituto Armado y la Policía Local se han hecho cargo de la investigación y esperan identificar, localizar y detener en breve a los agresores del vecino, para ponerlos a disposición de la Justicia.