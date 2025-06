Una víctima del Rambo de Requena: "Me apuntó con la escopeta y me dijo no mientas o te mato"

El Juzgado de lo Penal número uno de València ha retomado este martes el juicio contra Pedro Lozano, bautizado como el Rambo de Requena, por la oleada de robos violentos cometidos en entornos rurales de la comarca de la Plana de Utiel-Requena entre enero y marzo de 2020, por los que la Fiscalía le pide 21 años de cárcel, la suma de las penas que le corresponden a los seis delitos que se le imputan.

El juicio, programado inicialmente para julio en 2024, tuvo que aplazarse después de que el procesado, condenado a 27 años de cárcel por intentar matar a dos guardias civiles en Teruel en junio de 2020 y cumpliendo condena desde entonces, atacara a mordiscos a dos agentes de la Guardia Civil cuando este iba a ser trasladado a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgado por los cinco robos con violencia, armado con una escopeta de cañones recortados, y otros con fuerza en casa habitada, cometidos en el primer trimestre de 2020.

Trasladado al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent

La vista se reanudaba el pasado lunes con las declaraciones de varias víctimas y testigos. El acusado se negó a responder a ninguna de las preguntas que se le formularon durante la sesión que siguió por videoconferencia desde el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante), donde fue trasladado finalmente por los continuos altercados que provocaba, primero en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, y después en la de Murcia, donde llegó a incendiar la celda. Debido a la falta de un testigo clave cuyo testimonio se considera relevante para el caso, la jueza decidió suspender la sesión hasta este martes.

Así, la vista oral arrancaba con la declaración del primer hombre que fue asaltado por el acusado el 28 de febrero de 2020. Ese día, sobre las 13:00 horas, el procesado se dirigió a él mientras trabajaba en un viñedo en un paraje de Requena armado con una escopeta con cañones recortados y una canana de cartuchos. Según ha recordado la víctima, que ha testificado por videoconferencia, Lozano le pidió las llaves de la furgoneta, una Citroën C-15 propiedad de su jefe.

Disparó dos veces

Al responderle que no las tenía y "con ánimo de amedrentarle", según el relato del Ministerio Fiscal, el acusado le apuntó con el arma y amenazó con dispararle: "Me dijo, no me mientas o te mato", ha declarado la víctima, quien le acabó confesando que las llaves estaban debajo del asiento. Apuntándole con el arma, el acusado le ordenó que las cogiera y que le llevara a donde le dijera mientras le advertía que si se movía lo iba a matar.

El 'Rambo de Requena', oculto tras un folio, sigue el juicio por videoconferencia. / Fernando Bustamante

En un momento dado, aprovechando un descuido, la víctima lanzó las llaves al suelo y huyó lanzándose a un ribazo. Fue entonces cuando escuchó dos detonaciones, disparos que no ha sabido precisar si iban dirigidos al aire o contra su persona, y que resultan clave a la hora de dictaminar la sentencia. Ya solo, el encausado se apoderó del vehículo y se marchó, llevándose consigo el teléfono móvil o la documentación de la víctima, guardadas en el interior de la furgoneta.

Asaltó a dos personas más ese día

Poco después el vehículo fue hallado en la CV-460, donde lo abandonó bloqueando la circulación, con desperfectos en la parte lateral izquierda, unos daños que fueron tasados en 470 euros. El Rambo de Requena huyó de este lugar en una grúa conducida por un trabajador que circulaba por esta carretera, al que asaltó después de que el empleado le pidiera le dejara pasar. "Le pedí que quitara el coche del medio de la carretera y se negó. Vi que tenía una escopeta y me refugié en el coche. Me dijo 'no quiero matarte. Llévame donde te diga'. Subió al coche y empecé a conducir y en un descuido aproveché para escaparme", declaró la segunda víctima ante el tribunal durante la vista oral de la semana pasada.

Ese mismo día asaltó a un tercer hombre, que estaba trabajando en una finca agrícola. Al percatarse que estaba tratando de abrir su coche, un Ford Courier, le recriminó la acción y el agresor le apuntó a los pies pidiéndole las llaves y procedió a llevarse el vehículo. Veinticuatro horas después, "con ánimo de beneficio patrimonial" se coló en una casa que asaltó escalando por el patio interior. Sin embargo, al ser detectado por el propietario y por la Guardia Civil, logró escapar.

Visto para sentencia

El último hecho que se le imputa, en este juicio, ocurrió el 9 de marzo cuando, escondido detrás de una olivera, atacó a una nueva persona, que se encontraba recogiendo espárragos. "Me dijo que quería el coche. Le dije que lo necesitaba y que le podía llevar donde quisiera. Mientras conducía él me apuntaba con la escopeta. Tenía mucho miedo. Pensé, madre mía, si me dispara aquí me hace un hueco", ha testificado el hombre.

Tras escuchar el último testimonio que faltaba, la Fiscalía ha elevado a definitivas las conclusiones y mantiene la petición de 21 años de cárcel para el acusado por los cinco robos con violencia que se le atribuyen y un delito de robo con fuerza en casa habitada. Los respectivos letrados de las acusaciones han respaldado la petición mientras que el letrado de la acusación, ejercida por el abogado Fran Ferrando, ha pedido su absolución y que su estado mental sea considerado como atenuante.