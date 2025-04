La Audiencia Nacional decide si extradita al pederasta que violó a Salvador: "Las víctimas hablamos cuando podemos. Si el dolor no prescribe, el delito tampoco"

La Audiencia Nacional decide este miércoles si extradita a México al hombre que, según una jueza mexicana, violó a Salvador Cacho cuando este era niño. Felipe R.P.N huyó a España el pasado mes de junio para evitar ser juzgado en su país, y ahora el presunto pederasta podría salirse con la suya acogiéndose a la legislación española, que considera que sus delitos han prescrito. De hecho, según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la fiscalía podría oponerse a conceder la extradición de Felipe siguiendo ese criterio, pese a que las autoridades mexicanas llevan meses reclamando al fugitivo.

La víctima de Felipe R.P.N., que llegó a viajar a España en septiembre persiguiendo a su pederasta, ha vuelto a cruzar el charco para estar presente en la Sección 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidirá su futuro, y también para pedir justicia: "En este momento el caso depende en su totalidad de las autoridades españolas. Serán ellos los encargados de definir si dejan en libertad a un pederasta en sus calles o si cumplen con lo correcto y lo regresan a México, que es donde cometió sus crímenes, donde yo lo denuncié y de dónde huyó para no ser juzgado como corresponde", explica Salvador Cacho, que hoy tiene 37 años y que fue agredido por su tío desde los 6 hasta los 14 años.

Impunidad

"A las autoridades españolas que hoy tienen en sus manos parte importante de un capítulo de mi historia de vida y el futuro legal de este violador, a quien podrían estar considerando dejar en libertad apelando a la prescripción, tengo un pequeño comentario que hacerles: las víctimas y supervivientes de violencia sexual infantil hablamos cuando podemos. Apelar a la prescripción fomenta perpetuar la impunidad de estos agresores", pide el hombre. "Basta de que sean los estados quienes pongan una fecha de caducidad para que las víctimas hablemos. No tienen ni idea de lo que esto representa ni del trabajo que cuesta hablar cuando se ha pasado por los horrores de ello en la vida. Y ustedes que se supone deben ser garantes de justicia y seguridad, muchas veces lo hacen más complicado en lugar de alentar a las denuncias", añade.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya decidió dejar en libertad a Felipe R.P.N cuando en agosto la policía lo localizó y detuvo en Madrid tras comprobar que tenía una orden de detención vigente y que Interpol lo estaba buscando. Según su auto, Pedraz tomó esa decisión basándose en las "circunstancias personales, familiares y laborales" del fugitivo, que tiene nacionalidad mexicana y también española y cuya hermana vive también en España. El magistrado decidió concederle la libertad también por la "relativa gravedad de la conducta por la que es reclamado". Todo ello a pesar de que la justicia mexicana concluyó que hay pruebas suficientes para acusarlo y juzgarlo por cuatro de las agresiones sexuales denunciadas por la víctima. De hecho, Felipe huyó de su país cuando la jueza mexicana que lleva su caso ordenó su ingreso en prisión preventiva.

"Paraíso de pederastas"

"A las autoridades de España les hago una pregunta: ¿quieren genuinamente ya ser catalogados sin reparo alguno como el paraíso de pedófilos, pederastas y violadores? ¿quieren abiertamente presentarse al mundo como un reducto para estos delincuentes y que gocen de impunidad y violen, agredan y arruinen la vida de cuantos niños pasen por España y después apelar a la prescripción? ¿Ese es el país que están construyendo ustedes? ¿Son ustedes, los magistrados de la Sala de lo Penal 3, quienes pasarán cuando menos a mi historia y a la de muchas víctimas, que ven en mi historia un ejemplo de que la justicia se va abriendo camino, quienes trunquen no solo mi esbozo de justicia sino también la redignificación de muchos otros?", lamenta Cacho.

El hombre critica que "en el caso de dejar libre a Felipe y no conceder la extradición no solo estarán violando mis derechos humanos y rompiendo con acuerdos internacionales, a los que España está adscrito, estarían además quedándose con un monstruo mudo como este en sus calles, al acecho de otros infantes. Estarían además fomentando ese pacto intrínseco que existe entre agresores, pederastas y violadores".

"Se protege a los agresores"

En su opinión, "se protege más a los agresores y se les brindan más derechos y cuidados que a las propias víctimas, que cuando denunciamos descubrimos que para esbozar algo de justicia tenemos que ser revictimizados, cuestionados y muchas veces hay quienes son llevados al límite al punto de desistir".

"Estos crímenes deben ser reconocidos como lo que son: violaciones graves de derechos humanos que no se extinguen con el paso del tiempo. Si el dolor no prescribe, el delito tampoco. Apelar a la imprescritibilidad de estos delitos no busca únicamente garantizar justicia para aquellos que hemos sobrevivido a estas atrocidades a manos de estos monstruos, sino que envía un mensaje ineludible a la sociedad. Es una declaración firme de que la violencia sexual contra la infancia no será tolerada ni olvidada", añade el hombre.

Salvador tiene una última petición para los magistrados de la Audiencia Nacional que decidirán el futuro de su presunto violador: "No les pido que me vean a mí a mis 37 años, sino que vean al niño de 6, 8, 9, 11 años, cuando padecí los abusos a manos de Felipe, de ese mosntruo mudo, depravado, que no es sino un cobarde violador".