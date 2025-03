Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria

La Policía Nacional ha resuelto, en solo 48 horas, el presunto secuestro de la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque'. Los familiares han sido liberados este viernes por la noche en Gran Canaria, informan fuentes cercanas al caso a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Los agentes, tras dos días de negociaciones y contactos mantenidos en completo hermetismo, han logrado recuperar sanas a las dos víctimas. Y ese era el principal objetivo de los investigadores. El caso sigue abierto ya que, en el momento de escribir estas líneas, no se han producido detenciones.

De la liberación no han trascendido detalles. Saber qué ha ocurrido desde el miércoles por la noche hasta este viernes será crucial para el caso y conocer quién estaba detrás del asalto a la villa de El Salobre, en San Bartolomé de Tirajana, donde residen los afectados. Los testimonios de M. L. P., la mujer de José, de 38 años, y de J. A. L., el hijo, de 19, serán determinantes.

"Ha sido la presión policial la que ha determinado que los hayan soltado", avanzan a este diario las fuentes consultadas. Ahora, trabajan en localizar a los presuntos autores.

El relato del suceso, que se ha gestionado con total hermetismo para no poner en riesgo la vida de las dos víctimas, comienza en torno a las 23.00 hora de este miércoles. Un familiar de los ahora presuntamente secuestrados llega a la villa de lujo de El Salobre y da la voz de alarma al encontrarse el portalón de la finca abierto, la ausencia de los dos residentes y enseres como un bolso tirados en el suelo. Tampoco estaba un Audi Q3 de color negro, un vehículo que el alertante echó en falta.

Aunque en un primer momento se informó que los supuestos secuestradores habían accedido a la urbanización privada en ese Audi, lo cierto es que el vehículo estaba aparcado en el interior del domicilio y que lo habrían usado para huir con la familia.

Piloto y copiloto

Cerca de la vivienda –en la garita de acceso, a solo unos metros– estaba el vigilante de seguridad que escuchó el grito de una mujer, pero no observó nada extraño. Fue pasados unos minutos, ya después de la medianoche, cuando el trabajador vio al Audi Q3 salir de la urbanización. El coche –según él ha declarado– iba conducido por el hijo de José, ‘el del Buque’, y con la mujer del narco de copiloto. No le dio tiempo a ver si había más personas a bordo. Los dos asaltantes podrían ir en la parte trasera, y no verlos por los cristales tintados del vehículo. Este coche pertenece a una tercera persona, allegada de la familia.

La urbanización cuenta con cámaras de seguridad, que la Policía Nacional ha analizado con ahínco en una investigación contrarreloj en busca de pruebas que les permitiesen seguir el rastro de los secuestrados. Lo que se conoce es que el coche llegó hasta Pasito Blanco, también en San Bartolomé de Tirajana, y allí comienzan todas las incógnitas. Incógnitas que ahora empezarán a despejarse.

Lo único que parece estar claro es que el origen de este caso que ha mantenido a las autoridades en alerta está en un reciente vuelco (en el argot policial, robo de droga a otra organización) de 502 kilogramos de cocaína. Presuntamente, una banda rival acusaba a los de José, ‘el del Buque’, de robar esa más de media tonelada de un alijo que llegó en barco al Puerto de Las Palmas. La ‘vendetta’ –encargada a los dos individuos armados– por la desaparición de la droga habría sido llevarse a su mujer y a su hijo. Esta cantidad está valorada en unos 25 millones de euros en el mercado, mezclada con otras drogas.

La droga o el dinero

La banda de José, ‘el del Buque’, conocido así por la zona del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, de la que es originario habría negado en todo momento ser la responsable de ese robo o de la desaparición del alijo. Pero la otra organización los señalaba directamente; al menos, para ejecutar el secuestro. Por ello, le habrían exigido que devolviese la mercancía o que pagase el valor en criptomonedas: 10 millones de euros si la cocaína era pura y hasta 25 mezclada. Casi nada.

La Policía Nacional –con agentes especializados llegados desde Madrid– tratan de aclarar este extremo y saber el papel que jugó José, ‘el del Buque’, de 38 años, en este vuelco. No descartan que sea una cabeza de turco y que en el caso entre una tercera banda, realmente la responsable del robo, que habría colocado las pruebas en el tablero para culparlo.

Desde que se dio la voz de alarma la madrugada del jueves, la Policía Nacional había reforzado, sobre todo, la vigilancia de las carreteras y de los muelles deportivos, que podrían ser utilizados por los supuestos delincuentes contratados para escapar. El mayor celo se puso precisamente en Pasito Blanco, hasta donde se sabe que llegó el turismo. Hubo cierto temor a que pudiesen usar ese muelle para abandonar la Isla en barco, un extremo que no se ha producido.

Temor a represalias

También se intensificó el control y presencia policial en puntos calientes de la Isla, conocidos por la venta de drogas que se ejerce en ellos: desde áreas de La Isleta hasta el barrio de Jinámar. Por temor a posibles represalias entre bandas, o individuos que se dedicasen al menudeo, se realizaron registros en viviendas y en algunos negocios de gente sospechosa de estar relacionada con el mundo de la droga.

En ese mundo se había metido de lleno, presuntamente, José hace ocho años, tras varios coqueteos y negocios vinculados al mundo del deporte y del automóvil. Las MMA (artes marciales mixtas) son su gran pasión y llegó a ejercerlas incluso en combates realizados en la Isla, en 2017, pero las dejó de lado para pasarse definitivamente al mundo del lumpen, donde era considerado uno de los grandes capos. Una fama que ha podido volverse en su contra y en la de su familia. Y también se forjó otra: la del rey del vuelco, una práctica común en el mundo del tráfico de drogas y de la que lo han acusado en más ocasiones.

Los agentes monitoreaban, desde que esa alerta del familiar y la presentación de la denuncia por desaparición, el domicilio. Hasta allí se han desplazado en varias ocasiones en busca de pruebas las unidades de élite de la Policía Nacional, tanto canarias como peninsulares, y, entre otras, se ha encontrado un dispositivo de descarga compatible con una pistola táser (eléctrica) que podría haber sido empleada en el secuestro y varias bridas.

La situación –advertían las fuentes consultadas por este diario– era «compleja». Lo dijo incluso el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana: «Hay vidas en juego». Cada minuto que pasaba sin que los pusiesen en libertad aumentaba la preocupación de los investigadores que, realmente, estaban a punto de lograr la entrega. Este viernes por la noche se consiguió y se puso fin a 48 horas de búsqueda e incertidumbre. Aunque la tarea continúa con la identificación y localización de las personas que estaban detrás del secuestro.