"Nos pueden pasar por encima": el relato de un superviviente de la tragedia de Barbate contra los mandos de la Guardia Civil

"Con esas embarcaciones nos pueden pasar por encima". Fue la advertencia que uno de los supervivientes de la tragedia de Barbate asegura que le dijo al teniente coronel de Operaciones de la Guardia Civil de Algeciras sobre las 15:30 de aquel 9 de febrero. La conversación telefónica se produjo horas antes de que una narcolancha arrollara la zodiac en la que perdieron la vida dos agentes, David Pérez y Miguel Ángel González. Ahora la defensa de la familia de González, representada por el letrado Miguel Lozano, ha puesto encima de la mesa este testimonio para intentar reabrir el caso contra los mandos de la Benemérita.

El Correo de Andalucía ha tenido acceso a la grabación de 50 minutos de la charla que mantuvieron en junio el sargento al mando de la embarcación y el padre de Miguel Ángel González, una de las víctimas. En ella, este guardia civil detalla cómo sucedió todo aquel fatídico día, y afirma que advirtió a sus superiores en varias ocasiones del peligro que entrañaba la actuación. Una prueba que se presentó ante el Juzgado de Barbate el pasado viernes, después de que la Audiencia Provincial archivara hace dos meses la causa contra el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia de Cádiz.

"No nos podemos permitir no hacer nada"

Aquella mañana del 9 de febrero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó Algeciras para presentar un nuevo Plan Especial de Seguridad en la lucha contra el narco. "El conjunto de nuestros hombres y mujeres de Policía Nacional y Guardia Civil son algo principal para nosotros, para darles las mejores condiciones laborales en todo momento porque es la forma de prestar el mejor servicio público", declaró Marlaska a los medios ese mismo día.

Al terminar el acto, los agentes que participaron marchan de vuelta a casa sobre las 14:30. Y una hora después, cuando el sargento se encontraba en su coche en la Venta Andrés, en Medina Sidonia, recibe una llamada del teniente coronel de Operaciones de Algeciras, que le dice: "A ver si podéis ir a Barbate con vuestras embarcaciones a solucionarlo", según su relato.

Lo que había que solventar era la presencia de narcolanchas en la bocana del puerto, donde intentaban resguardarse del temporal. La respuesta del sargento a su superior fue clara: "Mi teniente coronel, con esas embarcaciones nos pueden pasar por encima". A su lado, supuestamente, se encontraba el coronel de Cádiz que, según recuerda el sargento, restó gravedad al contexto: "Pero si de allí no pueden salir [los presuntos narcos]". Terminó la conversación y quedaron en que este mando volvería a llamarle.

"Cuando hablo luego con el coronel de Cádiz, me dice: 'Ya te ha contado el teniente coronel lo que pretendemos en el puerto de Barbate: que tú te cojas dos embarcaciones pequeñas. Allí hay personal del GAR y del Servicio Marítimo'", le narra este superviviente al padre de Miguel Ángel durante su encuentro. "Coronel, con estas embarcaciones, esto es un riesgo", respondió entonces el sargento. "'Sí, pero ya sabes quién ha estado aquí esta mañana, el ministro Marlaska'. Y le vuelvo a manifestar: 'Coronel, con estas embarcaciones nos pueden pasar por encima'".

En ese momento de la conversación, supuestamente el sargento le sugiere entrar con una más grande. Ante esta propuesta, y según su narración de los hechos, el coronel se negó. "No hay embarcaciones para entrar por fuera, además que son moritos, no te van a pasar por encima", declara que le tranquiliza el coronel por teléfono. "Cuando me reprocha que le esté poniendo pegas, me comenta: 'Los medios de comunicación se encuentran allí [en Barbate], y también están Subdelegación y Delegación del Gobierno… No nos podemos permitir no hacer nada'".

"Si hay algún responsable, soy yo"

"El coronel me describió cuál iba a ser el plan: 'Va a ir un patrón del Servicio Marítimo y el GAR con una red de las que se enganchan, así no se podrán ir. Y si nos podemos hacer con una embarcación de ellos, de las grandes, ya cogemos al resto [de narcolanchas]". "A caraperro, que nos vean que no pueden salir. Coge una de las pequeñas, y la otra que tienes y te vas para el puerto de Barbate". Es el resumen que le cuenta el superviviente de la tragedia de la estrategia del operativo.

Según recuerda este testigo presencial de los hechos, "aquello no pintaba bien". "Hasta los cascos que llevaban los dos miembros del GAR se los tuvimos que proporcionar nosotros", asegura el sargento tras la breve reunión que mantuvo con el capitán de Vejer y el del GAR en una venta cercana. "Y me informan de que red no hay, y que la embarcación de arriba no se echa al agua", detalla el sargento. "La verdad que no me esperaba la reacción de que nos quisieran matar, volvimos con la embarcación reventada".

En el audio al que ha tenido acceso este medio, el sargento le recrea al padre de Miguel Ángel el momento en que se produjo el ataque: "Intentaba darle la cara para que no me entraran por detrás, aunque uno de ellos, concretamente, venía a por nosotros. En ese momento pensé: ¡Dónde me he metido! ¡A ver cómo salimos!".

Después de la embestida mortal, los agentes consiguieron que la zodiac arrancara de nuevo. "Me tiré al agua, cogí a Miguel Ángel y regresamos a tierra". Luego llamó al coronel para informarle de lo sucedido. "Estaba preocupado porque llevaba yo la embarcación, pero me contestó: "Si hay algún responsable de esto, soy yo, que he sido quien lo ha organizado todo".

"Si hay algún responsable de esto, soy yo", asegura este superviviente de la tragedia que le dijo el coronel de Cádiz

En un momento de la conversación entre el padre de Miguel Ángel González y el sargento que sobrevivió a la tragedia, después de relatarle toda la secuencia de llamadas, le confiesa: "Lo tengo todo grabado". Sin embargo, según le replica el padre, es el coronel el que responsabiliza al sargento: "El coronel me dijo que la culpa es de ustedes, que sois quienes debéis decir que no. Me dijo que los responsables son los coordinadores de la embarcación. Esto es lo que está diciendo él. Van a por ti".

"Se advirtió al coronel de la peligrosidad"

"Yo no soy capaz de decirle a un coronel que no voy, pero les informo del riesgo que corremos con esas embarcaciones", son las palarbras con las que el sargento se defiende ante el padre. La clave está, por tanto, en la acatación de órdenes en la cadena de mando. Justo por esto la familia de Miguel Ángel González ha pedido reabrir el caso por homicidio con dolo eventual. Un delito diferente a los que calificaron la Jucil y AUGC, las dos asociaciones que interpusieron el pasado mayo las denuncias por homicidio imprudente y contra la salud de los trabajadores, respectivamente.

"Este tipo penal se fundamenta cuando el autor, previendo el resultado lesivo como posible, actúa aceptando el riesgo de que dicho resultado se produzca. Esta aceptación del riesgo es el elemento diferenciador entre el dolo eventual y la imprudencia grave", argumenta el abogado Miguel Lozano en su solicitud de reapertura. "El sargento advirtió reiteradamente al coronel, antes y durante el operativo, sobre la peligrosidad de continuar con las órdenes en esas condiciones", subraya.

Además, la acusación justifica que el coronel "tenía un conocimiento claro del riesgo" porque también era consciente de "la inadecuación de los medios asignados al operativo". "La embarcación oficial de la Guardia Civil era inferior en potencia y maniobrabilidad frente a las narcolanchas, reconocidas por su capacidad para embestir y superar en condiciones adversas a las fuerzas de seguridad".

"El resultado mortal era previsible y concreto porque la combinación de una embarcación inadecuada, condiciones climáticas adversas y la naturaleza agresiva de las narcolanchas hacía altamente probable un desenlace fatal", detalla el letrado. "Y el coronel, como responsable operativo, estaba plenamente capacitado para prever estos riesgos. Tuvo tiempo y capacidad para modificar sus órdenes, pero no lo hizo, y persistió en su conducta a pesar de prever la posibilidad del desenlace mortal".

Tras presentar este escrito la semana pasada, queda por ver ahora si el Juzgado de Instrucción de Barbate número 1 decide reabrir una causa que la Audiencia Provincial decidió archivar. En el foco, de nuevo, los mandos de la Guardia Civil. Esos a quienes uno de los supervivientes de la tragedia asegura que avisó en varias ocasiones: "Con esas embarcaciones nos pueden pasar por encima".