Audios: los sermones de 'Trascendencia Total', el gurú acusado de estafa: "El mercurio genera mucho esperma"

Negó ante la jueza haber drogado y manipulado a sus seguidores. Ahora dos de ellos le han respondido presentando nuevas pruebas en el juzgado de instrucción 1 de Cieza (Murcia) que lo investiga por estafa. Confían en demostrar con ellas que José Manuel Cánovas, el gurú que se rebautizó a sí mismo como 'Trascendencia Total' y al que otro juez investiga también por varios delitos contra la salud pública y el medio ambiente, "doblegó la voluntad" de sus fieles durante años, mientras los "incitaba a tomar mercurio" durante su proceso espiritual y les "obligaba" a trabajar con esa sustancia "bajo la amenaza de expulsarlos" si no lo hacían.

La jueza investiga ya más de una decena de audios, a los que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. Fueron grabados durante las ceremonias y cursos que el gurú celebraba en el complejo de más de 100.000 metros cuadrados, compuesto por casas cueva, laboratorios clandestinos, búnkeres y grandes estatuas de buda, situado en Abanilla (Murcia).

Allí, según explicó él mismo a la jueza durante su declaración el pasado mes de octubre, ha vivido, junto a sus fieles, los últimos 17 años. Y de allí salió, en noviembre de 2023, escoltado por la policía que lo detuvo después de encontrar 90.000 euros en metálico y casi 200 kilos de mercurio en su propiedad.

"Gran tónico calorífico"

En uno de esos audios, 'Trascendencia Total' habla a sus seguidores de "los beneficios" del mercurio y el cinabrio, dos metales pesados muy tóxicos y peligrosos para la salud, que según el gurú se usan en la "medicina ayurvédica" para "todo lo que es ese sistema defensivo de las anginas y toda la protección del pulmón, porque tonifica mucho el pulmón".

El gurú llega a asegurar que el cinabrio es un "gran tónico calorífico" y, junto al mercurio, "tiene impacto sobre el sistema reproductor, como tonificación", añadiendo que "el mercurio y el azufre generan mucha cantidad de esperma" y "tonifican el sistema nervioso".

Fluidos sexuales y kundalini

En esa grabación, que ya está en poder de la jueza, 'Trascendencia Total' lo explica así: "el cinabrio en seguida afecta al prana, pega un impacto en el prana en lo que se llama 'oyas', que es los fluidos sexuales que directamente nutren a la kundalini y al canal central (...) La sal lo que hace es... toda esa energía de fuerza, de intensidad, de prana vivo... ¡pop! la coagula, la condesa muy rápido en lo que es la base, en el primer chacra".

Además de los audios en los que el lama predica sobre la "importancia de tomar mercurio", los denunciantes de Cánovas, representados por el abogado especializado en sectas Carlos Bardavío, también han entregado en el juzgado otras grabaciones en las que 'Trascendencia Total' explica a sus fieles cómo deben tratarlo y cómo deben comportarse con él mientras les va guiando en su proceso espiritual, les exige obediencia y les advierte de los problemas que pueden tener si lo contradicen o rechazan.

1.- Obediencia al "Guru"

En este fragmento, Cánovas explica que "la única forma de seguir realmente a un guru es la devoción pura y la entrega total" a ese gurú: "La primera caída tántrica sería contradecir o despreciar al Guru. Eso quiere decir que tú no estás abierto total a todo lo que ocurra para con el Guru, sea lo que sea que te diga que hagas, que tienes que hacer, sea cualquier cosa. En el momento que tú contradices en tu mente o hay una sensación de rechazo o desprecio eso sería la peor caída tántrica".

2.- "Soy tu sierva"

Los seguidores de 'Trascendencia Total' deben demostrar que ven a su guía espiritual como "el Buda, como la Deidad" y se sienten "continuamente unidos al Guru". Para ello, según explica el acusado en este otro audio aportado al juzgado, deben estar dispuestos a convertirse en siervos del líder. En un pasaje, el hombre se dirige especialmente a sus seguidoras mujeres: "Cuando tú lo tomas con conciencia algo está plantando en ti tan fuerte delante del Guru y tú te postras delante del Guru y dices: 'a partir de ahora yo soy tu sierva, haz lo que quieras con mi cuerpo, haz lo que quieras…'. Cuando tú haces eso con conciencia hay algo que cambia en tu 'continuum'", concluye.

3.- "Entregar a nuestra esposa, nuestros hijos..."

Con estas grabaciones de voz y otras pruebas, la jueza que investiga a 'Trascendencia Total' tiene que decidir si los adeptos del gurú le obedecieron y le donaron su dinero y sus joyas porque estaban coaccionados por él, como sostienen los dos denunciantes, o si lo hicieron voluntariamente, como defiende él. En esta grabación, Cánovas describe a sus seguidores los castigos o penitencias a los que deben someterse durante su proceso espiritual si cometen "una transgresión".

"Si hemos hecho un deterioro y ha pasado un año que no lo hemos purificado, deberíamos ofrecerle (al Guru) todas nuestras posesiones", dice 'Trascendencia Total'. "Si han pasado dos años y hemos hecho una transgresión, tenemos que entregarle todo: nuestra esposa, nuestros hijos… todo lo que tengamos, todo, todo, todo para poder crear otra vez un vínculo positivo", continúa el gurú. Y "si han pasado tres años, habiendo especialmente cometido la primera caída-raíz, debemos estar dispuestos a ofrecer nuestra vida completa al Guru. A partir de ese instante, solo podemos ser sus siervos, no podemos ser nada más si queremos restaurar la rotura de votos", concluye.

4.- El deber de matar

Por "bodhichitta" (deseo de obtener la iluminación) y "por amor" los seguidores de 'Trascendencia Total' deben ser capaces de hacer todo por el gurú, incluso "tienen la responsabilidad de matar" a cualquier persona que esté haciendo "actos negativos", "dañando a maestros, al dharma o a objetos de refugio", explica Cánovas en esta grabación, aportada por dos exseguidores en el juzgado.

5.- Los números uno

'Trascendencia Total' no solo predicó sobre el supuesto impacto positivo del mercurio en la salud sexual y como una de las "sustancias" más importantes "a nivel médico". En este audio que ya analiza la jueza el hombre afirma que "el azufre y el mercurio son las dos sustancias más importantes que trabajan sobre más aspectos del ser humano". Asegura que "por eso, dentro de las sustancias importantes, que son los policrest, las que más puntos de acción cogen sobre todas las afecciones y aspectos humanos, el mercurio y el azufre son los números uno, es decir, no hay enfermedad que no toquen".