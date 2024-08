Ataca con una motosierra a su cuñado en Asturias, que salva la vida gracias a la intervención de un militar

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Alles (Peñamellera Alta, en Asturias), M. A. S. F., que hirió gravemente a su cuñado con una motosierra y se dio a la fuga. El agredido, J. A. C. S., salvó la vida gracias a la ayuda de un militar que consiguió taponarle un enorme corte que le afectó al torso y los brazos, con lo que logró estabilizarlo hasta que llegó la UVI móvil. Fue trasladado al hospital, donde ha sido operado.

La agresión ocurrió a última hora de la tarde del sábado. Según han relatado familiares del herido, este había acudido a cuidar dos vacas de la madre del detenido (a quien este también había agredido hace unos meses). El ataque fue brutal e inesperado. J. A. C. S. sufrió un enorme corte que le afectó al hombro, al torso y a los brazos. Pese a ello, y gracias a su complexión atlética y a su fortaleza natural, consiguió huir y pidió auxilio en un bar. Entró cubierto de sangre, desangrándose.

La suerte fue que en el establecimiento estaba en ese momento un militar con conocimientos de primeros auxilios. Con la ayuda de varias prendas de ropa, el militar consiguió frenar la hemorragia, lo que permitió que aguantara hasta que llegaron los servicios médicos.

La gravedad de las heridas aconsejó su traslado urgente al hospital, donde fue operado durante la noche. Aunque no ha trascendido el estado del herido, sus familiares confían en que se recuperará.

Tras la agresión, el autor del ataque se dio a la fuga. De inmediato, la Guardia Civil inició su búsqueda por las inmediaciones de Alles, donde reside. Permaneció en paradero desconocido durante diez horas, hasta que, a las siete de la mañana de este domingo, fue localizado por la Guardia Civil y detenido. Ha sido trasladado a los calabozos del cuartel del Instituto Armado en Llanes. La investigación está siendo protagonizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes. Todos los vecinos que hablaron con La Nueva España han subrayado que el agresor es una persona "muy conflictiva", que ya ha estado en la cárcel y que ha protagonizado varias agresiones; por ejemplo, a su madre. De hecho, tiene dos órdenes de alejamiento: de su madre y del ahora agredido.

De hecho, el de este sábado no ha sido el primer ataque de M. A. S. F. a J. A. C. S. Hace unas semanas, también lo amenazó con la misma motosierra. "No se entiende que una persona así esté en la calle. Alguien debería explicar por qué estaba suelto" después de todas las agresiones que ha protagonizado, ha manifestado un vecino.