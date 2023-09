José 'el Rompe', como era conocido entre sus vecinos este hombre de 59 años, ha perdido la vida esta mañana al producirse un incendio, por causas que se investigan, en su domicilio de Alfafar (Valencia). El fuego se ha originado en el primer piso de una finca de tres alturas en el número 20 de la calle Juan Puertes de Alfafar. La policía judicial de la Guardia Civil de Alfafar investiga las circunstancias en las que se habría producido el incendio. A falta de una inspección técnico policial más en profundidad, todo indica que el incendio habría sido accidental, producto al parecer de una colilla mal apagada.

«Lo he escuchado gritar y me he asomado a ver qué pasaba, y he visto salir mucho humo», relata Yolanda, la vecina del último piso que ha dado la voz de alerta y ha telefonado al servicio de emergencias. Algunos vecinos han tratado de acceder al interior del inmueble para sacar a José, pero no han podido debido a la virulencia de las llamas. "He podido entrar hasta el pasillo pero no podía pasar más porque era el infierno, ojalá hubiera podido salvarlo, pero era imposible", se lamenta Cristóbal.

Eran las siete y media de la mañana cuando se ha desatado el pánico en esta finca de Alfafar debido al fuego y a la densa nube de humo que se ha apoderado de todo el edificio. Hasta el lugar han acudido bomberos del Consorcio Provincial, concretamente tres dotaciones de los parques de Catarroja, Torrent y Silla. Así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alfafar, y varias unidades médicas.

Han sido desalojadas nueve puertas para garantizar la seguridad de todos los vecinos. En total han sido atendidas nueve personas, de las cuales cinco han tenido que ser trasladadas a distintos hospitales. Una de ellas es Petra, una mujer de 65 años con problemas de asmatismo crónico, que vive en el mismo rellano donde se ha iniciado el fuego. Un sobrino de la sexagenaria, de 20 años, y su pareja, de 17 años, también han sido evacuados al Hospital La Fe de València por inhalación de humo. En su caso el humo les ha sorprendido dentro de la casa, ya que residen en una habitación alquilada dentro del inmueble donde se ha originado el incendio. Otro de los atendidos, conocido como 'El Piruleta' también vive en este mismo piso. Uno de los heridos, de 42 años, ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset por un Soporte Vital Básico.

«Se veía venir que algo así podía pasar», indica Juan. Es en lo que coinciden varios vecinos, quienes aseguran que el fallecido ya había sufrido otros accidentes domésticos y tenía fuertes problemas con la bebida. Hace unos tres meses sufrió una caída accidental por el hueco de la escalera, según han indicado fuentes vecinales.

"Bebía porque disfrutaba de la vida, pero era muy buena persona, era como de la familia", asegura Valentín, yerno de la mujer atendida por inhalación de humo. "Tarde o temprano iba a pasar una desgracia, pero es porque no le han presetado ayuda. Él no se metía con nadie, el único defecto es que bebía", argumenta Elvira.