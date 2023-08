"Hoy pensé que tendría que dar una triste noticia al mundo, pero no ha sido así". El fuego ha hecho muy difícil la noche en Izaña, en las cumbres de Tenerife. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), estaba convencido que las instalaciones científicas no resisitirían al imparable avance del fuego. Sin embargo, el incesante trabajo de los medios de contención tanto de día como de noche, han salvado in extremis a los telescopios del Observatorio del Teide de las llamas.

El fuego tampoco ha alcanzado, por el momento, las instalaciones del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque sus trabajadores siguen expectantes ante el avance del incendio en algunas zonas concretas donde cuentan con instalaciones científicas. Los trabajos nocturnos realizados por las casi 60 personas, entre equipos de bomberos y pelotones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se plantaron en las cumbres de Tenerife, y en especial, en esa zona, han permitido que, de momento, el fuego frene su avance y que las instalaciones científicas se hayan salvado de las llamas, al menos por el momento. Tanto la Aemet como el IAC continenen el aliento esperando que durante las próximas horas se pueda atajar por completo el incendio y que, en pocos días, puedan acceder a ellas para hacer una valoración más exhaustiva de los daños. El personal del Observatorio del Teide fue evacuado el jueves. "Hemos seguido desde ese momento todo el avance del fuego a través de las cámaras instaladas en el observatorio", explica Rebolo. De esa manera, y aunque el campo de visión no es demasiado amplio, pudieron ver cómo "el frente se aproximaba el sábado". La catástrofe parecía "inevitable". Las autoridades ven con preocupación el frente de Izaña y trabajarán hoy para controlarlo A primeras horas del domingo, el director del IAC envío un correo masivo a todas las instituciones españolas y extranjeras que guardan alguna relación con el Observatorio, tratando de advertir de los posibles escenarios de afección. "También hablé con las autoridades de la isla para advertirles de la llegada del fuego", explica. "A las tres de la tarde del domingo entró y lo vimos en directo", explica Rebolo. Antes de que llegara el fuego ya había instalado un retén antiincendios a su alrededor y, tanto el IAC como la Aemet, pusieron a disposición de los equipos de extinción sendos aljibes –uno de ellos con más de 200 metros cúbicos de agua– para ayudar a frenar el avance de las llamas. Pero ni siquiera las carreteras que rodean el observatorio podían frenar el incesante fuego que se quedó a tan solo 40 metros de los telescopios franceses Themis y de los alemanes Stella, y a 150 de los telescopios canarios Quijote. "Nos rodeó por varios frentes", recalca Rebolo. Lo mismo ocurrió en la Aemet, como explica Virgilio Carreño, jefe de sistemas básicos accidental del Centro de Investigaciones Atmosférica de Izaña. "Una lengua de fuego pasó a pocos metros de uno de los hangares y finalmente bajó por Fasnia", explica Carreño, que asegura que ese frente y el que se encuentra al pie del barranco Badajoz, son los que más preocupan por el momento. "Tenemos varias instalaciones científicas muy delicadas en ese lugar", explica. Los dispositivos contraincendios siguen trabajando a destajo en la zona para evitar daños en las infraestructuras y para contener el fuego y evitar que baje la ladera y pueda afectar a otros municipios. Esta mañana, en rueda de prensa, el jefe del Servicio Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, ha señalado que esa zona "preocupa" e insistió en que los medios actuarán durante el día de hoy en ese lugar. El fuego se quedó a tan solo 40 metros de los telescopios Themis y Stella En la zona no solo hay varias decenas de profesionales actuando desde tierra sino también hidroaviones y helicópteros, que están recogiendo el agua de una gran balsa instalada de manera provisional en la zona. Según Rafael Rebolo, esta es una de las circunstancias más extremas a las que se ha enfrentado el Observatorio del Teide. "Hemos tenido tormentas terribles de nieve e incluso vientos huracanados que han desplazado las cubiertas de algunos telescopios, pero nunca nos habíamos enfrentado a algo tan devastador en la isla", recalca. Los investigadores no descartan, a la espera de un balance a pie de campo, que se pueden haber producido ciertos daños menores en ambas instalaciones científicas.