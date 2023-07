La Guardia Civil calcula que un centenar de personas, la mayoría de ellas jóvenes, han sido víctimas de la secta psicoterapéutica, que practicaba rituales chamánicos, desmantelada en un chalé de la Pobla Tornesa (Castellón). El grueso de las personas captadas para la organización eran de Cataluña, dado que fue en Barcelona donde dos de los tres detenidos empezaron hace casi dos décadas las prácticas ahora investigadas por un juzgado de la capital de la Plana por los delitos de estafa, revelación de secretos, contra la salud pública, asociación ilícita, intrusismo laboral y agresión sexual, sin perjuicio de ulterior calificación.

A finales del año pasado la denuncia de un grupo de exmiembros de la secta conocida como La Familia del Alma llegó a RedUNE (El Observatorio Español sobre Derivas Sectarias), que redactó un documento alertando del peligro que comportaba teniendo en cuenta el testimonio de una de las víctimas, una joven de poco más de 20 años de edad. "Nos enganchó su carisma y el marco teórico con el que aparentemente trabajaba. No tenemos ninguna confirmación de sus titulaciones como terapeuta. Hemos sentido que ella ha tenido demasiado control sobre nuestras vidas", señala la chica, en referencia a la líder del grupo a la que llamaban la "maestra". El segundo investigado es su pareja sentimental y el tercero otro miembro de dicha cúpula.

"Cuando, según ella, nos veía muy mal nos instaba a acudir a terapia semanal, ya que si no retrocederíamos en nuestro camino y la vida nos iría fatal. De acudir dos veces al mes abonando 120 euros, algunos pasamos a 240 euros, hasta que ella lo considere oportuno", indica esta víctima.

"Éramos sumisos"

"Hemos vivido episodios traumáticos con ella -en referencia a la líder-, por un exceso de confianza en su proceder. Nos ha arrastrado a ser sumisos a sus dictados y por ello a ser dependientes totales a sus terapias. Se hacia la víctima y nos hacía ver que todos sus males de salud eran provocados por no seguir sus pautas", relata. "Durante el verano del 2022 se mudan a una casa en la Pobla Tornesa, donde empezaron a hacer terapias grupales presenciales, donde se realizaban prácticas chamánicas con sustancias ilegales, tales como el cannabis y derivados de alucinógenos como mezcal (bebida alcohólica tradicional mexicana)", cuenta esta joven.

Chacra sexual

"En un taller se practicó una dinámica de grupo que consistía en un desnudo colectivo y hicimos también algunos trabajos intensos con el chacra sexual. Presenciamos como ella (la líder) se colocó encima de una de las integrantes del grupo y, tras balancearse encima de ella y decirle cosas al oído que nadie escuchaba a causa del alto nivel acústico de la música y de los fuertes llantos de mis compañeras, empezaron a gemir como si de un acto sexual se tratase", describe la chica.

"El chantaje emocional y la persuasión coercitiva que ha ejercido nos han destrozado nuestra personalidad. Nos ha hipotecado nuestra relación con nuestros allegados y amistades", lamenta.

Este periódico ha contactado con la líder de la secta, la cual, tras se preguntada por su implicación, colgó el teléfono.

"Mis hijos se convirtieron en otros"

La operación Avicena de la Guardia Civil para desmantelar la secta, que se llevó a cabo el pasado mes de marzo según informaron desde el Tribunal Superior de la Comunitat, se inició a raíz de la denuncia de unos padres cuyos dos hijos estaban inmersos dentro de la organización. El Periódico Mediterráneo, del grupo Prensa Ibéica, ha contactado con ellos, un matrimonio que reside en un municipio de Tarragona, para recabar su testimonio que resultó crucial para poner cerco a este peligroso grupo.

"Hace dos años mi hijo, que tenía 23 años, tuvo problemas con su pareja y empezó a ir a terapia. A la semana ya vimos en él un gran cambio de actitud, estaba más distante, y decidió marcharse a vivir solo, pensábamos que quería hacer su vida por el momento que estaba atravesando", explica esta madre. "Al tiempo, mi hija empezó a tener comportamientos extraños, a pedir dinero y dejó a su pareja". Fue él el que les alertó de que sus hijos estaban en una secta, momento en el que ella contactó con la conocida que les recomendó a la líder de la Familia del Alma como terapeuta.

"Me contó que llevaban dos años queriendo denunciar y me agregó a un grupo de WhatsApp donde la gente contaba sus testimonios y a mi me pareció que era un asunto grave", narra esta mujer. A raíz de ahí reunió a sus dos hijos para hacerles llegar su preocupación y estos negaron todo y defendieron a la "maestra". De todos modos, estos padres decidieron denunciar los hechos el pasado mes de febrero ante la Guardia Civil de Tarragona, que junto a la de Castellón, ha llevado a cabo la operación.

"Lo peor fue cuando los terapeutas se enteraron de que habíamos denunciado, porque mi hijo casi llega a suicidarse", recuerda, al tiempo que agradece a la Benemérita el trabajo realizada y la investigación judicial ahora puesta en marcha "porque esto es un peligro".

"Mis hijos han salido, pero tienen miedo y pesadillas, son conscientes de que han estado en una secta", explica, al tiempo que lamenta que la cúpula del grupo hace tan solo dos semanas haya realizado un retiro, como así le llaman, en Galicia con adeptos que aún les siguen.