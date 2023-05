Un joven acusado de intentar asesinar en Villena (Alicante) a un hombre al que atropelló y golpeó con un bate de béisbol ha negado este martes en el juicio que ha comenzado en la Audiencia de Alicante que su intención fuera matarlo. Ha afirmado que sólo pretendía asustarlo porque le había amenazado y al dar varios acelerones a su vehículo "se me fue el coche" y lo arrolló.

Los hechos ocurrieron a última hora de la mañana del 7 de febrero de 2022 en el barrio de San Francisco de Asís en Villena y la víctima ha negado que hubiese amenazado al acusado, que es "familiar lejano".

El juicio terminará este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia e inicialmente la Fiscalía y la acusación particular solicitan sendas penas de 11 y 12 años de prisión para el acusado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa. Además de las penas de prisión reclaman que el procesado pague una indemnización de 14.000 euros en el caso de la Fiscalía y de 15.000 euros que reclama la acusación particular. Antes del inicio del juicio, los abogados de la defensa, Moisés Candela Sabater y Mari Paz Alarcón, han anunciado que se ha consignado en nombre del acusado 15.000 euros en la cuenta judicial para hacer frente a la posible indemnización.

Intencionalidad

Según mantiene la acusación pública, el hombre actuó de forma repentina y con la intención de matar a la víctima, a la que arrolló con el vehículo cuando ésta se encontraba en la acera. Cuando el agredido estaba tendido en el suelo inconsciente, el encausado lo golpeó repetidamente con un palo de grandes dimensiones. La víctima sufrió lesiones de gravedad de las que tardó 120 días en sanar, según la Fiscalía.

Según la versión dada por el acusado en el juicio, la víctima fue a pedirle dinero a su mujer para comprar droga y como le dijo que no "me amenazó". Horas más tarde, añadió el acusado, circulaba en su vehículo cuando vio a la víctima haciéndole gestos amenazantes desde la acera. Estaba con una bicicleta y al amenazarle alega que empezó "a acelerar para asustarle y se me fue el coche y lo atropellé".

El acusado insistió en que sólo pretendía darle a la bicicleta y que no tenía motivo para hacerle daño a la víctima.

Por su parte, el hombre agredido negó que le hubiese pedido dinero para comprar droga, ni que le amenazara previamente. Explicó que se encontraba en la calle comiendo pipas con otra persona cuando notó el impacto del vehículo mientras se encontraba de espaldas. El hombre añadió que cayó al suelo y se quedó aturdido a causa del golpe, momento en que el acusado "bajó con un palo de béisbol y empezó a golpearme, por lo que me cubrió como pude hasta que me dejó inconsciente".

La víctima del atropello manifestó asimismo en el juicio que nunca tuvo problemas con el acusado, pero matizó que el único motivo posible que ve para que le agrediera es un bungalow de un banco que estaba ocupando. "Quería que me marchara y yo me negué", señaló.

Un primo de la víctima declaró que el atropello fue intencionado y que luego le golpeó dos o tres veces con un palo antes de marcharse corriendo del lugar al ver que la gente salía de sus casas. Tras el atropello el coche impactó contra un árbol, lo que evitó, a juicio de este testigo, que el vehículo cayera encima de la víctima.