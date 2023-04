Se llama José Antonio Martín y el 29 de diciembre se perdió su rastro. Aventurero, montañero experto, el día que desapareció había decidido cumplir uno de sus sueños: subir a El Calvitero (Sierra de Béjar), la cumbre que une las provincias de Cáceres y Salamanca. Paisaje de ensueño, 2.400 metros de altitud. El catalán llevaba tiempo queriendo hacerla. El día llegó.

"Arranco la ruta, todo OK", mandó por audio a su pareja, Merche, a las 9:11 de la mañana. No escribió ni envió más audios. Su teléfono se apagó a las 15:40 horas del mismo día. No volvieron a verlo más.

Esa misma noche arrancaron las batidas, intermitentes, inevitablemente escasas y, hasta este fin de semana, paralizadas por el temporal. Tras más de un mes sin poder peinar la sierra por el hielo, por la nieve, este sábado vuelve a activarse un operativo de búsqueda.

Valeriano Calle, jefe de la Unidad de Rescate de UCAS de Arrate, asociación profesional experta en búsqueda de personas desaparecidas, habla para CASO ABIERTO, portal de Sucesos e Investigación de Prensa Ibérica: "vamos a salir a buscar a Jose. El tiempo acompaña, el clima ha cambiado, ya se puede batir. Está en condiciones de buscar, se puede trabajar".

El campamento base de UCAS, se instalará en la segunda plataforma del Torreón (Sierra de Candelario, muy próximo a la estación de esquí de La Covatilla, Béjar). En el mismo lugar que José Antonio dejó su coche el día en que desapareció.

Un perro marcó positivo

"Durante todo el fin de semana vamos a realizar una búsqueda muy específica", explica el jefe de la unidad de rescate, "por eso no hemos solicitado voluntarios esta vez". El equipo de UCAS se forma por binomios humano-can. Hasta la Sierra de Béjar llegan diez perros detectores, especializados en el rastreo de personas, "se irán haciendo turnos de perritos de dos en dos". No hay horario establecido, "estaremos en cada jornada hasta que no podamos más".

La zona, empedrada, con mucho recoveco, ya se miró. "Cuando subimos la anterior vez, a principios de año, esos huecos estaban tapados por la nieve. Queremos volver y mirar allí porque es factible, entra dentro de la ruta que tomó Jose y porque allí un perro marcó un rastro en la anterior búsqueda- a principios de año".

El experto habla de la parte de la zona baja de El Calvitero (unos 1.900 metros de altitud). En el mismo punto, aproximadamente, que marcó positivo otro can en una batida el pasado 11 de febrero, esta organizada por QSDglobal. La última que se hizo. De nuevo, el hielo frenó la búsqueda. "Hay muy poca distancia entre el positivo de los perros. El de ellos fue un poco más abajo, con lo cual se mueve todo en la misma línea, pero nada. Vamos a desmigar la zona, vamos a mirar muy poco a poco para que no se nos cuele nada. Es muy posible que ese punto marcado por el perro lleve a Jose".

"Algo ha pasado"

Natural de Cataluña, aprovechando las vacaciones navideñas, Jose viajó, como cada año, al pueblo de su pareja, Merche, Ceclavín (Cáceres). Estaba cerca, tenía un día libre entre encuentros familiares y lo programó: "mañana voy".

Frontal, piolets, crampones. Ropa de abrigo, pantalón de nieve, chaqueta roja North Face. Móvil cargado y, para el coche, cargador. José Antonio lo dejó todo listo la noche antes. "Solo no vas", le dijo Mercedes. Para calmarla, le habló de un grupo de excursionistas, Turismo Activa, que "solía subir". José caminaba con pies expertos. Lo tenía todo estudiado. Ese día era el día, subió.

La Guardia Civil de Béjar localizó el coche, estaba en la segunda plataforma del Torreón, el punto exacto que Jose había indicado horas antes a su pareja

"El teléfono al que llama...". El mismo mensaje, la misma voz mecánica, una y otra vez. "Dije, algo ha pasado", contaba Merche hace justo un mes ante este medio. "Recuerdo que Carla, mi hija, intentó tranquilizarme: 'Mamá, igual se ha quedado sin batería, espérate a que llegue al coche porque llevaba el cargador…". Dieron un margen, corto. La calma se rompió pronto. "Recordé lo que me dijo del grupo, el de Turismo Activa, y los llamé. Me dijeron: 'nosotros no hemos salido'. Activa inmediatamente al 112".

La Guardia Civil de Béjar localizó el coche, estaba en la segunda plataforma del Torreón, el punto exacto que Jose había indicado horas antes a la mujer. Hacía viento, frío, niebla y algo de lluvia. Se sumó el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM). Arrancó una búsqueda intensa esa misma noche, intermitente los días posteriores y casi inexistente después. El viento y la nieve paralizó todo. La última vez que buscaron de forma oficial a Jose fue el 16 de enero. "Nos dijeron que se suspendía la búsqueda... y ya está".

Contacto con el GREIM

Mercedes continúa desgarrada. Tras tres meses de espera, solo puede dar gracias a "UCAS, a QSDglobal y a todos lo voluntarios, montañeros, compañeros... por su apoyo incondicional". Desde hace tres meses, no vive, sobrevive.

En continuo contacto con el capitán del GREIM, sabe que la de este fin de semana, si no da resultados, no será la última batida. "Me han dicho que han sectorizado la montaña, se han convocado voluntarios para rastrear la sierra en próximas búsquedas, no solo el pico. Es lo que siempre buscamos, que se expandiera la zona a batir".

Jose Antonio, el celador al que los pacientes adoran. Riguroso, mucho; metódico, más. Siempre queriendo dar nuevos pasos, evolucionar, crecer. Decidió ser auxiliar de enfermería, "lo acababa de sacar". El Calvitero era uno de sus múltiples proyectos. Después, tras recibir el Año Nuevo, tenían pensado ir a Madrid, para regresar con las pilas cargadas a casa, Les Franqueses del Vallès, donde iban a empezar a organizar uno de los proyectos mas importante para los dos: se iban a casar.

Tres meses después de aquel fatídico 29 de diciembre, Mercedes sigue luchando. Lo hace 24/7, mirando el tiempo, mirando el deshielo. El momento llegó. "Tengo sentimientos encontrados", cuenta, "por un lado, tengo esperanza de que lo encuentren y, por otro, tengo miedo. Miedo a que se desvanezca el hilo de esperanza, que siempre tienes ahí, de que pueda estar desorientado en algún sitio… Son sentimientos muy contradictorios..", lamenta. "Aunque, lo importante es que lo busquen... Necesitamos encontrarlo, y poder cerrar, esto no es vivir".