Javier Pérez Santana, productor de cine que fue detenido y puesto en libertad tras la denuncia por agresión sexual durante la fiesta de lo premios Feroz celebrados en Zaragoza, podría sumar un delito de odio. No solo tocó, supuestamente, los pechos de la actriz Jedet, sino que la insultó por ser una mujer transgénero.

Así consta en el atestado policial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del grupo Prensa Ibérica, en el que se destaca que la denunciante plantó cara a Pérez Santana y que este, supuestamente, le espetó: «Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano»; en actitud chulesca, altiva y en reiteradas ocasiones. Unos agravios que, de ser ciertos, colisionan directamente con Mi vacío y yo, el semidocumental centrado en la historia de una persona con disforia de género que produjo el arresto.

Fue lo último que, según la denuncia y los seis testigos de lo ocurrido, pudo hacer Pérez Santana antes de ser separado de la víctima por el personal de seguridad del Espacio Ebro, lugar en el que se celebraba la fiesta posterior a la entrega de premios, y su arresto por parte de la Policía Local. Cuando llegaron los agentes, según hicieron constar, este hombre de 55 años estaba en un banco llorando.

Pero la agresión se remonta varias horas atrás y se divide en tres actos. El primero sobre las 02.30 horas. Según relató la víctima a los agentes, ella se encontraba disfrutando de la fiesta cuando se le acercaron dos hombres, entre ellos el productor. Le dijeron que eran sus «fans», comenzando a alabarle su trabajo. Esta les saludó cordialmente y tras una pequeña conversación, la joven prefirió despedirse de ellos porque «dado el estado y la actitud en la que se encontraban, estas personas pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente», lo que le generó rechazo.

En ese momento, presuntamente, Pérez Santana le dijo: «Eres muy mala, no me quieres nada» a lo que ella le contestó: «Cómo te voy a querer si no te conozco». Pero no quedó ahí el enfrentamiento, ya que el productor le dijo, según la denunciante: «Eres muy mala, nosotros queríamos que formaras parte de esta familia, pero ahora te vamos a dejar fuera». Se fueron, no sin antes escuchar de boca de la actriz: «No quiero formar parte de su familia, que ya tengo a la mía».

La fiesta posterior a los galardones continuó hasta que volvió a haber otro encontronazo «con los mismos pretextos» entre los dos hombres y la denunciante, consiguiendo ignorarles. Sin embargo llegó una tercera ocasión poco antes de que acabara la celebración. Fue cuando Jedet –cuyo nombre se hizo público por parte de la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra– se encontraba con un amigo. Entonces, el productor de cine se acercó «de manera sorpresiva» a la actriz y le «agarró» del pecho. Una situación que sobrecogió a la joven, quien le dijo que se marchara de ahí. Lo hizo, pero volvió segundos después.

Fue cuando la actriz, que encarnó a la Veneno en la serie de Atresmedia, lo comentó con otros asistentes de la fiesta, quienes dijeron que Pérez Santana y otro hombre «estaban realizando tocamientos en zonas pudendas de los ahí presentes sin el consentimiento de estos». En ese nuevo acercamiento fue cuando se produjeron los insultos a la denunciante.

Se da la circunstancia que de los seis testigos, uno de ellos explicó a los agentes que el productor Pérez Santana le había dado un «lametón en el cuello» y que si bien al principio no iba a presentar denuncia por estos hechos, había cambiado de idea. No habría sido el único, ya que otros actores como Bob Pop, también han señalado que sufrieron tocamientos por parte del detenido. Incluso, ayer, el director de cine, Marc Ferrer, dijo en las redes sociales que en la fiesta de los premios Feroz 2022 también sufrió acoso por parte del detenido.

Declaración en la Policía y en el juzgado

Pero EL PERIÓDICO DE ARAGÓN también ha tenido acceso a la declaración ante la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. A los investigadores les dijo que no era cierto que se acercara a Jedet por su labor profesional pues «sé que ha hecho algún pequeño papel como actriz, pero desconozco su trabajo por lo que no he podido alabar su trabajo» y que «en ningún momento» pretendió que formara parte de «su familia de trabajo».

Sobre los tocamientos en sí, el arrestado dijo a la Policía Nacional que no podían ser ciertos, destacando: «A mí una mujer no me atrae sexualmente, soy homosexual»; señalando, así mismo, que no pudo insultarla por ser una mujer trans pues él no se expresa de tal forma.

Ya ante la jueza de guardia, el arrestado le señaló a la instructora que aquella noche había bebido mucho y que no se acuerda de nada. Eso sí, resaltó que ha hecho películas defendiendo al colectivo trans.

La otra denuncia, a un director

Pero esta no fue la única denuncia por agresión sexual interpuesta durante los premios Feroz. Un joven acudió a las 08.51 horas a la comisaría y aseguró que un director de cine –cuyo nombre detallado en el atestado no se publica por este diario hasta que no sea detenido o citado por la magistrada– le acosó aquella noche. En la declaración a la que ha tenido acceso este diario, el joven aseguró que esta persona se le acercó «de manera intimidante, llegando a aproximarse a escasos centímetros de sus labios», teniendo que apartarse para que no se sobrepasara. Una actitud que sufrió «en repetidas ocasiones» desde las 04.00 de la madrugada hasta que terminó la fiesta. Le resultaron «agobiantes, incómodas e intimidatorias; y que las realizó con más asistentes», termina su declaración.

Todo ello conllevó una ola de repulsas desde el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que fue uno de los invitados a la gala de los premios hasta la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de los Feroz, quienes afirmaron que "una vez se esclarezca lo ocurrido, los presuntos autores de este hecho lamentable serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la AICE", han asegurado. Asimismo, han ofrecido todo su apoyo a la víctimas y han afirmado que desde la AICE siempre se trabaja para que los Feroz y todos sus eventos "sean un lugar seguro, por lo que está colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido".