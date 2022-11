La Policía Nacional ha detenido en Logroño a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de bigamia, ya que estaba unido por dos matrimonios con dos mujeres diferentes, primero en 2007 y luego en 2014, y no haber una resolución de divorcio.

La investigación se inició el pasado mes de junio cuando el ahora detenido, de origen español, acudió a la Jefatura Superior de La Rioja para interponer una denuncia al considerar que era víctima de un delito de usurpación de estado civil, según ha informado este vienes, en una nota, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

El hombre relató que había recibido una notificación de una cédula de emplazamiento, emitida por un Juzgado de A Coruña, para comparecer en el procedimiento para contestar a la demanda de divorcio de matrimonio. Aseguró que él no había participado en el enlace matrimonial y que no conocía a la persona con la que, al parecer, había contraído matrimonio, su supuesta cónyuge, Señaló además que no reconocía como suya la firma que figuraba en el documento, ni a las personas que aparecían como testigos en la boda.

Los investigadores han constatado que este hombre contrajo matrimonio con su primera mujer en septiembre de 2007 y, en junio de 2014, se volvió a casar con otra mujer diferente. La Jefatura señala que no consta una resolución de divorcio de ninguno de los matrimonios, por lo que "el denunciante era consciente de su situación matrimonial y simuló un delito de usurpación de estado civil".

A este hombre, vecino de Logroño, le consta un antecedente policial por otros hechos.