Un vecino del Grau en Castellón con antecedentes penales y policiales se sentó este viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de una presunta agresión sexual por la que la Fiscalía pide nueve años de prisión. Los hechos que el investigado negó ayer en el juicio oral se habrían producido una vivienda del distrito marítimo, en la madrugada del día 25 de diciembre del 2019, tras una noche de fiesta por la capital de la Plana.

La presunta víctima, una mujer transexual, declaró tras un parabán, y aunque admitió que le gustaba el procesado y que había tenido deseos de tener sexo con él durante aquella noche, cambió de opinión cuando vio la violencia que él empleaba. "Una vez en la casa, empezamos a besarnos y hubo sexo oral voluntario. Sin embargo, cuando empezó la penetración le pedía que parara porque me hacía daño y no lo hizo", contó la denunciante, quien no le había confesado antes ser transexual.

La testigo declaró que, tras la supuesta agresión sexual, se quedó dormida en la cama y dijo no recordar algunas cosas de aquella noche porque estaba ebria --versión que corroboró otro de los jóvenes que estuvieron aquella noche de fiesta--.

"A la mañana siguiente fui al baño y cuando salí, vi que él estaba con un cuchillo en la mano y me amenazó para que me fuese y no se lo contara a nadie", aseveró.

Acudió a Urgencias

La joven fue a Urgencias, donde la reconocieron y tuvo el primer contacto con la Policía Nacional. El forense confirmó en su informe que la afectada presentaba tres desgarros anales, lesiones "traumáticas" distintas a una simple fisura. No especificó si eran recientes o no, pero en el recto de la víctima se hallaron restos de sangre. Por lo que respecta al ADN del acusado, no se encontró en la cavidad anal de la víctima, pero sí en su ropa interior y las medias.

Uno de los policías nacionales que le tomó declaración a la víctima incidió en las "contradicciones" en las que incurrió la chica. "Transmití mis dudas sobre la declaración de la víctima porque le costaba mucho dar detalles y en la segunda ocasión dijo cosas que en la primera afirmó que no habían pasado", comentó el agente al tribunal de la Audiencia.

Por su parte, el acusado lo negó todo. Admitió haberse enfadado con la mujer cuando descubrió que tenía genitales masculinos, pero negó la violación. "Yo no sabía que era transexual y para mí fue un trauma. Me había hecho una felación y, cuando noté que llevaba una tela en la ropa interior, pensé que algo raro pasaba", dijo el procesado. La Fiscalía mantuvo su petición de nueve años al final del juicio, que quedó visto para sentencia.