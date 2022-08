"Han localizado a Nacho". Lola Hijar, su madre, confirma rota de dolor la peor de las noticias. Tras un año de intensa búsqueda, sus restos han sido hallados en el Monte de las Mercedes (San Cristóbal de La Laguna). "Quizá la batida tendría que haber llegado antes", no puede hablar mucho más. Nacho ha sido localizado este lunes, al poco de empezar la batida, muy próximo a sus pertenencias que el pasado 16 de agosto habían sido localizadas por dos jóvenes que volaban un dron.

"Hay un DNI"

Tenerife. Dos jóvenes vuelan su dron en el monte de Las Mercedes (San Cristóbal de La Laguna), la aeronave pierde el control y cae por la ladera. El terreno es escarpado, lleno de maleza, pero sus dueños la tienen localizada. No queda otra, tienen que bajar. No es fácil, pero sí viable. Junto al dron, mientras deshacen sus pasos, avistan algo: un saco de dormir, una cartera y varios botes de comida. No hay nadie, no hay nada más. "Hay una cartera", anuncia uno. Se acercan. "Hay un DNI".

La documentación no deja duda, es el DNI de Ignacio Palmero, Nacho, el joven desaparecido desde hace un año en Tenerife. El mismo que, un día antes, todos los medios de comunicación de Prensa Ibérica, a través de CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación del grupo, recordaban que llevaba un año desaparecido. El joven de 30 años al que Lola, su madre, buscaba sin descanso desde el 14 de julio de 2021.

Helicópteros, perros y un grupo de agentes batían este lunes la ladera en busca de Nacho. Tras un año sin respuestas, sin indicios, sin nada, la investigación giraba. Desde primera hora un operativo policial batía el monte en su búsqueda. Lo hacía en torno al hallazgo: su documentación, su cartera, algo de comida y un saco de dormir. Llega tarde, denunciaba su madre antes de arrancar la búsqueda, "una vez más".

"He estado una semana esperando que activen el operativo. El martes aparecieron sus cosas, hasta hoy no se han puesto a buscar".

Desde que se perdiera su pista, familiares, amigos y allegados de Nacho han intentado buscar indicios, respuestas. "Desde el principio Policía Nacional apuntó al suicidio", lamenta la mujer. "No teníamos nada, pero alguien que se quiere quitar la vida quizá no se lleve un saco de dormir, ¿no?".

Nacho ya descansa, Lola, su madre, seguirá luchando, "han tardado poquísimo en dar con él". Ha encontrado a su hijo, queda esclarecer qué le ocurrió.